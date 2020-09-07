Bu yüzyılın sonuna kadar en az 550 memeli hayvan türü yok olacak

Bilim insanlarının tahminlerine göre, önümüzdeki yüzyılda ez 550 hayvan türünün daha nesli tükenecek.
Soyu tükenecek olanlar arasında ise, Sumatran gergedanı, Clarion adası çit kuşu, Espanola Dev Kaplumbağa ve Harlequin kurbağa gibi türler yer alıyor. Araştırmacılar, her "kayıp tür" ile Dünya'nın doğal tarihinin bir kısmını kaybedildiğini ve koruma çabalarını artırarak yüzlerce türün kurtarılabileceğini açıkladı.
Science Advances dergisinde yayınlanan yeni araştırmada, son yıllarda memelilerin neslinin tükenmesinden neredeyse tamamen insanların sorumlu olduğu belirtildi.
Gothenburg Küresel Biyoçeşitlilik Merkezi ve Göteborg Üniversitesi'nden Tobias Andermann, bu "endişe verici" senaryoya rağmen, daha hedefli ve verimli koruma stratejileriyle binlerce olmasa da yüzlerce türü kurtarılabileceğini belirtereK, “Bunu başarmak için, ‘biyoçeşitlilik krizinin yaklaşan tırmanışına ilişkin kolektif farkındalığımızı artırmalı ve bu küresel acil durumla mücadele için harekete geçmeliyiz. Zaman daralıyor. Kaybedilen her türle birlikte, Dünya'nın doğal tarihinin benzersiz bir bölümünü geri alınamaz bir şekilde kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.
Araştırmacılar, çalışma kapsamında daha önceki kitlesel yok oluşlardam kalan fosil kalıntılarını değerlendirdi. Bilgisayar destekli simülasyonlarda tehlike altındaki türlere ve iklim değişikliği veriilerine bakılarak yüzyılın sonunda hangi hayvanların yok olacağı hesaplandı.
Bilim insanları, modderine dayanar geçmiş yüzyıllarda yaşanan yok oluşların sadece buzdağı’nın görünen yüzü olduğunu ve gelecekte yaşanacaların yanında çok ufak kalacağını söyledi.
Zoological Society of London’dan Profesör Samuel Turvey, “Geçmişteki biyoçeşittliliğe verilen zararları anlamak günümüzde insan faaliyetlerinin ekosisteme olan zararlarını göstermek için çok önemli. Bu şekilde harekete geçmeye başlayabileceğimizi umuyorum”.
Öte yandan bilim insanları , insanlığın altıncı kitlesel yok oluşa girdiğini ve biyoçeşitlilikteki azalma nedeniyle Covid-19 salgın hastalıkların ve ekstrem sıcaklıkların artarak devam edeceğini söyledi.
Bilim insanlarına göre, dünyada günümüze kadar beş kitlesel yok oluş olayı meydana geldi: Ordovisyen Yok Oluşu (450 milyon yıl önce), Devoniyen Yok Oluşu (380 milyon yıl önce), Permiyen Yok Oluşu (250 milyon yıl önce), Triyas Yok Oluşu (200 milyon yıl önce) ve Kretase Yok Oluşu (65 milyon yıl önce).