Bu yüzyılın sonuna kadar en az 550 memeli hayvan türü yok olacak

Bilim insanlarının tahminlerine göre, önümüzdeki yüzyılda ez 550 hayvan türünün daha nesli tükenecek.

HER KAYIP TÜR İLE DÜNYA DOĞAL TARİHİNİ KAYBEDİYOR

Soyu tükenecek olanlar arasında ise, Sumatran gergedanı, Clarion adası çit kuşu, Espanola Dev Kaplumbağa ve Harlequin kurbağa gibi türler yer alıyor. Araştırmacılar, her "kayıp tür" ile Dünya'nın doğal tarihinin bir kısmını kaybedildiğini ve koruma çabalarını artırarak yüzlerce türün kurtarılabileceğini açıkladı.

TAMAMI İNSAN FAALİYETLERİNİN SONUCU

Science Advances dergisinde yayınlanan yeni araştırmada, son yıllarda memelilerin neslinin tükenmesinden neredeyse tamamen insanların sorumlu olduğu belirtildi.

HEMEN HAREKETE GEÇİLİRSE YÜZLERCESİ KURTARILABİLİR

Gothenburg Küresel Biyoçeşitlilik Merkezi ve Göteborg Üniversitesi'nden Tobias Andermann, bu "endişe verici" senaryoya rağmen, daha hedefli ve verimli koruma stratejileriyle binlerce olmasa da yüzlerce türü kurtarılabileceğini belirtereK, “Bunu başarmak için, ‘biyoçeşitlilik krizinin yaklaşan tırmanışına ilişkin kolektif farkındalığımızı artırmalı ve bu küresel acil durumla mücadele için harekete geçmeliyiz. Zaman daralıyor. Kaybedilen her türle birlikte, Dünya'nın doğal tarihinin benzersiz bir bölümünü geri alınamaz bir şekilde kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.