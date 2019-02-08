Bu zamana kadar hep başka amaçla kullandık! Artık paradan ve zamandan tasarruf edeceksiniz

KARBONAT

Karbonatı diş macunu, deodorant, şampuan gibi birçok kullanım alanı olduğunu biliyoruz. Ayrıca böcek ısırıklarından mide ekşimesine kadar çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek için de kullanılabilir. Evinizin etrafını temizlemeye, kokuları gidermeye veya yağ lekelerini gidermeye yardımcı olabilir.

ALÜMİNYUM FOLYO

Aliminyum folyoyu daha çok fırın yemeklerinde ya da kalan yemekleri muhafaza etmek için kullanıyoruz, ancak başka avantajları da var. Kararan tencereleriniz parlatmak, ütü masası kılıfının altına alüminyum folyo koymak ütü yapmanızı kolaylaştıracaktır.

Çamaşır kurutma makinenizin içerisine bir top alüminyum folyo atarsanız çok daha çabuk kuruduklarını göreceksiniz.

Kumandanın pili bitti ve kalem pil kalmamış ama küçük pil var. İşte size iki ufak parça alüminyum folyo ile çözüm. Küçük pillerden boşta kalan yerlere folyo sıkıştırın. Küçük piller de işinizi görecektir. Izgaradaki yağ ve is lekesini kimyasal kullanmadan da çıkarabilirsiniz. Henüz sıcak olan ızgarayı alüminyum folyonun parlak kısmı ile iyice ovalayın.