KADIN

Bu zamana kadar hep başka amaçla kullandık! Artık paradan ve zamandan tasarruf edeceksiniz

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
PRATİK BİLGİLER HABERLERİ  | 08.02.2019 16:46 | Son Güncelleme

Birçok ev eşyasının hiç düşünmediğiniz kullanım alanları olabileceğini biliyor muydunuz? Birkaç ipucunu bilmek zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir. İşte günü kurtaracak ev eşyalarının bir listesi.

Bu zamana kadar hep başka amaçla kullandık! Artık paradan ve zamandan tasarruf edeceksiniz

KARBONAT

1

Karbonatı diş macunu, deodorant, şampuan gibi birçok kullanım alanı olduğunu biliyoruz. Ayrıca böcek ısırıklarından mide ekşimesine kadar çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek için de kullanılabilir. Evinizin etrafını temizlemeye, kokuları gidermeye veya yağ lekelerini gidermeye yardımcı olabilir.

ALÜMİNYUM FOLYO

2

Aliminyum folyoyu daha çok fırın yemeklerinde ya da kalan yemekleri muhafaza etmek için kullanıyoruz, ancak başka avantajları da var. Kararan tencereleriniz parlatmak, ütü masası kılıfının altına alüminyum folyo koymak ütü yapmanızı kolaylaştıracaktır.

Çamaşır kurutma makinenizin içerisine bir top alüminyum folyo atarsanız çok daha çabuk kuruduklarını göreceksiniz.

Kumandanın pili bitti ve kalem pil kalmamış ama küçük pil var. İşte size iki ufak parça alüminyum folyo ile çözüm. Küçük pillerden boşta kalan yerlere folyo sıkıştırın. Küçük piller de işinizi görecektir. Izgaradaki yağ ve is lekesini kimyasal kullanmadan da çıkarabilirsiniz. Henüz sıcak olan ızgarayı alüminyum folyonun parlak kısmı ile iyice ovalayın.

ZEYTİNYAĞI

3

Sadece yemeklerde değil zeytin yağını evin farklı yerlerinde de kullanabilirsiniz. Hızlı nemlendirme için zeytin yağından yardım alabilirsiniz. Zeytinyağı aynı zamanda bir mobilya cilası olarak da kullanılabilir.

DİŞ İPİ

4
Diş ipinin başka pratik amaçları da olabilir. Peynirlerinizi ya da keklerinizi düz bir çizgide kesmek isterseniz bundan faydalanabilirsiniz. Sebzelerinizi kurutmak için de yine diş ipinden yararlanabilirsiniz.


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ev ürünleri pratik bilgiler

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