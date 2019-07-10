Bu zamana kadar hep başka amaçla kullandık! İşte alüminyum folyo ile yapabileceğiniz 5 şey

Alüminyum folyo hemen hemen tüm mutfaklarda bulunabilen eşyalardan biri. Peki, çoğunlukla fırın yemeklerinde ve artan yemekleri sarmakta kullandığımız alüminyum folyonun başka kullanım alanları olduğunu biliyor muydunuz?

GÜMÜŞLERİ PARLATMA

Bir kova veya kaseyi alüminyum folyo ile kaplayın. Folyonun parlak tarafının görünür olduğundan emin olun. Parlatmak istediğiniz gümüş eşyalarınızı kovaya koyun, 3,5 litre kaynar suyla doldurun ve 50 gram çamaşır sodası veya karbonat ekleyin. Gümüş eşyaları 15 dakika suda bekletin.

BARBEKÜNÜZÜ TEMİZLEYİN

Temizliği en zor araçlardan biri olan barbekü ızgarasını top haline getirdiğiniz bir folyo ile ovalayın.

FIRINDA KULLANIM

Kek pişirken kenarlarının yanmasını önlemek için alüminyum folyo ile kaplayabilirsiniz. Kekinizin eşit derecede piştiğini göreceksiniz.

KORKULUK

Bahçenizdeki bitkilerden kuşları uzak tutmak istiyorsanız bunu alüminyum folyodan korkuluk yaparak gerçekleştirebilirsiniz.

ÜTÜ

Bazıları için ütü yapmak rahatlatıcı bir eylemken, kimileri için bu sinir bozucu olabiliyor. Bu sinir bozucu durumdan daha hızlı kurtulmak için alüminyum folyoyu ütü masasına yerleştirin bu ütüyü hızlandıracaktır.



