Bu zamana kadar ütüyü hep yanlış yaptık! İşte inatçı kırışıklıkları anında gideren yöntem

Alüminyum folyoyu, parlak yüzü yukarı bakacak şekilde ütü masası örtüsünün altına yerleştirin.

Uzmanlar şöyle diyor: 'Folyo ısıyı yansıtır, bu nedenle ütülemesi zor giysilerde kırışıklık giderme hızınızı artırır. Ancak bu, ev işlerinizi bir çocuk oyuncağı haline getirmeye yardımcı olacak, bilinmesi gereken tek hile değil. Çamaşır kurutma makinenize birkaç buz küpü atmak kırışıklıkları gidermeye yardımcı olacaktır.

BUHAR ETKİSİ VERİYOR

Giysileri çıkarıp sallamadan önce makineyi en sıcak ayarda birkaç dakika çalıştırmanızı tavsiye ediyorlar. Hile, ütünüzdeki buhar ayarını kullanmaya benzer bir etkiye sahiptir. Uzmanlar, kurutucuyu fazla doldurmamayı ve bluz veya gömlek gibi daha ince malzemeler üzerinde denemeyi tavsiye ediyor.



