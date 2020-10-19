Bu zamana kadar yanlış temizledik! Püskürtüp hemen siliyorsanız...

Koronavirüs bir tehdit haline geldiğinden beri, çoğumuz evde çok daha fazla temizlik yapıyoruz, hemen hemen her şeyi, özellikle de kapı kolları ve musluk kolları gibi yüksek temas yüzeylerine hemen püskürtüp siliyoruz.

Ancak temizlik ürünlerinin etiketlerini okumaya başladığımızda işlerin yanlış gittiğini görebiliriz. Yapılan araştırmada, dezenfektan mendillerin ve sprey temizleyicilerin etiketlerinde, bir temizleyicinin mikropları etkili bir şekilde öldürmek için bir yüzeyde ne kadar süre kalması gerektiğine dair 30 saniyeden 4 dakikaya ve hatta 10 dakikaya kadar değişen farklı talimatlara sahip olduğuna dikkat çekildi. Dahası, bazı etiketler dezenfektan kullanmadan önce temizlenmesini öneriyor.

PEKİ TEMİZLEMENİN DOĞRU YOLU NEDİR?

Evlerimizde gizlenen koronavirüs veya diğer mikroplardan endişeleniyor olsanız da, çoğumuz dezenfektanın işini yapamayacak kadar hızlı temizlik yapıyoruz. Muhtemelen dezenfektanınızın temizlediğiniz yüzeyde düşündüğünüzden çok daha uzun süre kalmasına izin vermeniz gerekir.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi St. Louis Çocuk Hastanesi'nde pediatrik enfeksiyon hastalıkları doktoru Andrew Janowski, 'Ürünün ne kadar uzun süre temas halinde olmasına izin verirseniz o kadar iyi. Belirli bir ürün için önerilen sürenin ne kadar olduğunu öğrenmek için etikete bakın. Öneri, silmeden önce 30 saniye ile birkaç dakika arasında değişebilir' dedi.