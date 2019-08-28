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Buca'da 3 katlı mobilya atölyesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 08:07 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde, 3 katlı bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Mobilya atölyesinde yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Buca'da 3 katlı mobilya atölyesinde yangın

Yangın, saat 06.30 sıralarında Seyhan Mahallesi 667/4 Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde çıktı. Muhammet Mert Şanlı'ya ait mobilya atölyesinden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İçerideki ürünlerin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede atölyenin tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Daha sonra ise bir süre soğutma çalışması yapıldı. Atölye yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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(DHA/İHA)

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