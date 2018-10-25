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Budama işçilerinin 40 metre yükseklikte zorlu mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

Kütahya'da yeni fidanların sağlıklı şekilde yetişmesi için kesilmesine karar verilen ve boyları 40 metreye kadar ulaşan çamların dalları, metrelerce tırmanan orman işçilerince budanıyor - 30 yıllık budama işçisi Ali Fidan: "Gerekli güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra yaklaşık 40 metre uzunluktaki çamlara tırmanıyorum. Çok yüksek çam ağaçlarına tırmanırken yarısına geldiğimde bazen korkuyorum ve aşağısı mı yakın yoksa zirve mi yakın diye bakıyorum" - Katrandağı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurettin Çayır: "Zor olduğu gibi güzel yönleri de var. Bu mesleği yaparken doğa ile iç içe oluyorsunuz. En güzel tarafı zirveye ulaştıktan sonraki manzara ise görülmeye değer bir manzara"

MUHARREM CİN - Kütahya'da boyları 40 metreye kadar ulaşan çamlara tırmanan budama işçileri, zorlu mesailerinde günde 15-20 arasında ağacın dallarını kesiyor.

Orman Bölge Müdürlüğünce sağlıklı ormanlar oluşturulması amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde her yıl iki hafta, mühendisler kontrolünde yaşlı çamların dalları kesilerek budama çalışmaları yapılıyor.

Zorlu ve riskli olan budama için "ayakçak" adı verilen ağaç tırmanma aparatını ayaklarına takarak çamlara tırmanan orman köylüleri, metrelerce yüksekte dal kesiyor.

Emet bölgesinde 50 hektar alanda yapılan çalışmalar kapsamında, genç fidanların ihtiyaç duyduğu alana ve ışığa kavuşması amacıyla yüz yaşını aşmış kara çamların, kesildiği sırada fidanlara zarar vermemesi için dalları budanıyor.

Katrandağı köyünde yaşayan Ali Fidan (58), AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman köylüsü olarak belli bir ücret karşılığında birçok arkadaşı gibi kendisinin de orman işlerinde çalıştığını söyledi.

30 yıldır budama işi yaptığını anlatan Fidan, şöyle konuştu:

"Eskişehir'de kursa katılarak budama sertifikası aldım. Her yıl belli dönemlerde ormanda kesilmesine karar verilen yüz yaşını aşmış çamların dallarını buduyoruz. Gerekli güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra yaklaşık 40 metre uzunluktaki çamlara tırmanıyorum. Çok yüksek çam ağaçlarına tırmanırken yarısına geldiğimde bazen korkuyorum ve 'Aşağısı mı yakın, yoksa zirve mi yakın?' diye bakıyorum. Tekrar cesaretlenip tırmanmaya devam ediyorum. Zirveye ulaştıktan sonra da dalları motorlu testere ile kesiyoruz. Böylelikle yeni fidanların gelişmesine katkı sağlıyoruz."

- Yıldırım tehlikesine karşı cep telefonuyla tırmanmıyorlar

Fidan, yılda sadece iki hafta budama işi yaptıklarını belirterek, "Günde ortalama 15-20 civarında çamı buduyorum. Zor ve riskli olması nedeniyle bu işi yapan insan sayısı artık çok azaldı. Eskiden çok yapan vardı ama bıraktılar. Bizim bölgemizde sadece 3 kişi bu işi yapıyor. Yağışlı havalarda kesinlikle tırmanmıyoruz. Yıldırım tehlikesi nedeniyle yanımızda cep telefonu bulundurmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Katrandağı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurettin Çayır (42), 20 yıldır budama yaptığını ifade ederek, budamanın özellikle yükseklik korkusu olan kişilerin asla yapamayacağı bir zorlu bir iş olduğunu söyledi.

- Heyecan ve korku

Riskleri bildiklerini ve buna dikkat ederek ağaçlara tırmandıklarını vurgulayan Çayır, şunları kaydetti:

"Zor olduğu gibi güzel yönleri de var. Bu mesleği yaparken doğa ile iç içe oluyorsunuz. En güzel tarafı zirveye ulaştıktan sonraki manzara ise görülmeye değer bir manzara. Zirveye tırmanmak bambaşka bir duygu. Korku ve heyecanı aynı anda yaşıyoruz. İnsanın kendine öz güveni artıyor. Riskli olması nedeniyle birçok insanın yapamayacağı bir mesleği sürdürmek ayrıcalıklı bir duygu. Zirveye çıkarken endişeli oluyorsunuz ama ulaştıktan sonra rahatlıyorsunuz. Bu anlatılmaz yaşanır."

Bu arada, kesilen ağaçlar Orman Bölge Müdürlüğüne teslim ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
budama işçileri Kütahya orman

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