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Budapeşte'de kitap tanıtımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 00:16 | Son Güncelleme

1956 Macar İhtilali ve Bağımsızlık Savaşı'nı konu edinen kitap tanıtıldı

BUDAPEŞTE (AA) - Macar Yazar Dr. Robert Gyula Cey-Bert'in, 1956 Macar İhtilali ve Bağımsızlık Savaşı'nı konu edinen "Özgürlük Savaşçısı" adlı kitabının tanıtımı yapıldı.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) ev sahipliği yaptığı programda konuşan Cey-Bert, kitap ile 1956'da Ruslara karşı yapılan Macar ihtilalini anlatmayı amaçladığını söyledi.

O dönemde 18 yaşında lise öğrencisi olduğunu ve savaşta yer aldığını belirten Cey-Bert, Macarların komünizme ve Ruslara karşı ayaklandığını ama Rusların ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastırdığını ifade etti.

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kitap tanıtımı Macaristan

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