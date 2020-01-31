BÜ'de Afrin programında çıkan olayın davasında karar

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekilleri Ahmet Şık ve Züleyha Gülüm, Uluslararası Af Örgütü Dava Gözlem Sorumlusu, Amerika Matematik Topluluğu'nda Prof. DR. Gregory Cherlin, Avrupa Matematik Topluluğu adına DR. Adrien Deloro, Londra Matematik Topluluğu adın Aulla Karhumaki de duruşmayı takip etti.

İSTANBUL (AA) - Afrin'de gerçekleştirilen ''Zeytin Dalı Harekatı''nın başarısı dolayısıyla düzenlenen etkinlik karşısında sloganlar atan ve tartışma çıkaran Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) öğrencisi 30 kişinin, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

Suç sonrası ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak 1'er yıllık cezayı önce 10'ar aya indiren heyet, bu sanıklardan 20'sinin daha önceden işlemiş oldukları kasıtlı bir suçtan mahkumiyetlerinin bulunmaması, mahkemece gözlenen kişilik özellikleri ve duruşmalardaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak cezalarının ertelenmesine hükmetti.

Heyet, erteleme uygulamadığı 7 sanığın 10'ar aylık hapis cezalarını 6'şar bin TL para cezasına çevirerek, 10 taksitle ödemelerine, 3 sanığın ise beraatine karar verdi.

- Davanın geçmişi

Boğaziçi Üniversitesi'nde 19 Mart 2018'de Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen bir öğrenci grubu ile üzerinde "İşgalin, katliamın lokumu olmaz" yazılı pankart açan bir öğrenci grubu arasında tartışma yaşanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, pankart açan, duvara afiş asan ve çeşitli sloganlar atan öğrenci grubuyla ilgili, "Şüpheliler, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün genel tavrı ve stratejisi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa, terör ve terörist faaliyetler ile mücadele haklarını kullanan egemen bir devlet değil de bölgede işgal gerçekleştiren, şiddet uygulayan, bu suretle gayrimeşru faaliyette bulunan gayrimeşru bir güç olarak gösterme çabası içerisindedirler." ifadesi kullanıldı.