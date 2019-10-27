Budist Arakan Ordusu örgütünden Myanmar ordusuna suçlama

YANGON (AA) - Budist Arakan Ordusu örgütü, örgütün kaçırdığı kişileri kurtarmak için Myanmar ordusunun düzenlediği operasyonda çok sayıda kişinin öldüğünü iddia etti.

Özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü, yayımladığı bildiride, Myanmar ordusuna ait helikopterlerin, örgütün kaçırdığı kişileri taşıyan üç tekneye saldırması sonucu iki teknenin battığını, aralarında kaçırılanlar da dahil bazı örgüt mensuplarının yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Myanmar ordusu yekilileri ise kurtarma operasyonu için helikopter gönderildiğini doğruladı, helikopterlerin karşı ateş sebebiyle hasar gördüğünü ve mürettebattan bir kişinin hafif yaralandığını, kaçırılan en az 14 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Daha önce örgütün, Rakine eyaletinin başkenti Sittwe'den kuzeydeki Buthidaung kentine doğru yola çıkan, 165 sivil yolcu ve 50 hükümet çalışanını taşıyan tekneden 58 kişiyi kaçırdığı duyurulmuştu.

Myanmar ordusu, ocak ayında 13 polisin öldüğü, 9 polisin yaralandığı saldırıdan sonra Budist Arakan Ordusunu terörist örgüt ilan etmişti.