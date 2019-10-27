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Budist Arakan Ordusu örgütünden Myanmar ordusuna suçlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 23:32 | Son Güncelleme

Özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü, Myanmar ordusunun, örgütün kaçırdığı kişileri kurtarmak için düzenlediği operasyonda çok sayıda kişiyi öldürdüğü iddiasında bulundu

YANGON (AA) - Budist Arakan Ordusu örgütü, örgütün kaçırdığı kişileri kurtarmak için Myanmar ordusunun düzenlediği operasyonda çok sayıda kişinin öldüğünü iddia etti.

Özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü, yayımladığı bildiride, Myanmar ordusuna ait helikopterlerin, örgütün kaçırdığı kişileri taşıyan üç tekneye saldırması sonucu iki teknenin battığını, aralarında kaçırılanlar da dahil bazı örgüt mensuplarının yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Myanmar ordusu yekilileri ise kurtarma operasyonu için helikopter gönderildiğini doğruladı, helikopterlerin karşı ateş sebebiyle hasar gördüğünü ve mürettebattan bir kişinin hafif yaralandığını, kaçırılan en az 14 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Daha önce örgütün, Rakine eyaletinin başkenti Sittwe'den kuzeydeki Buthidaung kentine doğru yola çıkan, 165 sivil yolcu ve 50 hükümet çalışanını taşıyan tekneden 58 kişiyi kaçırdığı duyurulmuştu.

Myanmar ordusu, ocak ayında 13 polisin öldüğü, 9 polisin yaralandığı saldırıdan sonra Budist Arakan Ordusunu terörist örgüt ilan etmişti.

Eyalette son dönemde örgüt üyeleri ile askerler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla Budist sivilin yerlerinden edildiği belirtiliyor.

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasındaki çatışmalarda da çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, bu tarihten sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaşmıştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Budist Arakan Ordusu Myanmar

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