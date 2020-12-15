BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji’nin Marmara Bölgesi için yaptığı yağış ve fırtına uyarısının ardından Bölge’de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinin bazıları iptal edildi.

İptal edilen seferler BUDO’nun internet sitesinde şöyle belirtildi:

15.12.2020 07.00 tarihindeki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

15.12.2020 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)

15.12.2020 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

15.12.2020 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas)

15.12.2020 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

15.12.2020 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)

(İHA)

