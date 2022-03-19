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Budo seferleri iptal mi? 20 Mart hangi Budo seferleri iptal edildi?

19.03.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Budo seferleri iptal mi? sorusunun yanıtı olumsuz hava koşulları nedeniyle merak konusu oldu. Bursa Deniz Otobüsleri'nin web sitesinden konuya ilişkin duyuru yapıldı. Peki Budo seferleri iptal mi? 20 Mart hangi Budo seferleri iptal edildi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Budo seferleri iptal mi? 20 Mart hangi Budo seferleri iptal edildi?

Budo seferleri iptal mi? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsü (BUDO) seferlerine ilişkin yapılan açıklamada 20 Mart Pazar günü yapılması planlanan bazı seferlerin kötü hava koşulları sebebiyle yapılamayacağı belirtildi. Peki Budo seferleri iptal mi? 20 Mart hangi Budo seferleri iptal edildi? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsünde 20 Mart Pazar günkü bazı seferlerin olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamayacağı açıklandı. Yapılması planlanan 16 sefer iptal edildi.

20 MART HANGİ BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

İşte iptal edilen BUDO seferleri:

20.03.2022 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
20.03.2022 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
20.03.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
20.03.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
20.03.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
20.03.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
20.03.2022 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
20.03.2022 14:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
20.03.2022 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
20.03.2022 15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
20.03.2022 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
20.03.2022 17:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
20.03.2022 17:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
20.03.2022 18:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
20.03.2022 19:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
20.03.2022 20:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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Bursa İstanbul
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