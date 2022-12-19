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BUDO seferleri iptal mi edildi? 19 Aralık 2022 Pazartesi iptal edilen BUDO seferleri...

19.12.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BUDO seferlerinin iptal edilip edilmediği 19 Aralık 2022 Pazartesi günü olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuya dair Bursa Deniz Otobüsleri'nden açıklama geldi. Yapılan duyurunun detaylarını incelemek isteyen Bursalı vatandaşlar 19 Aralık Pazartesi günü arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, BUDO seferleri iptal mi edildi? İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi günü iptal edilen BUDO seferleri...

BUDO seferleri iptal mi edildi? 19 Aralık 2022 Pazartesi iptal edilen BUDO seferleri...

BUDO seferlerinin iptal edilip edilmediği 19 Aralık 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, BUDO seferleri iptal mi edildi? İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi günü iptal edilen BUDO seferleri ve detaylar...

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ? 19 ARALIK 2022 PAZARTESİ

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

İPTAL OLAN BUDO SEFERLERİ

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre aşağıdaki seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak:

7.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

8.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

9.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

9.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),

10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

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