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Buenos Aires Limanı’nda korkutan yangın

19.01.2021 18:47 | Son Güncelleme:
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Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Buenos Aires Limanı’nda yangın çıktı.Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Buenos Aires Limanı’nda bir vinçte yangın çıktı.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Buenos Aires Limanı’nda yangın çıktı.
Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Buenos Aires Limanı’nda bir vinçte yangın çıktı. Limana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Buenos Aires Limanı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bu sabah Buenos Aires Limanı’nın 4’üncü Terminalindeki bir vinçte yangın çıktı. Yangın itfaiyecilerin çalışmaları, güvenlik protokollerinin tam olarak uygulanması ve tüm liman personelinin işbirliği sayesinde önemli sonuçlar olmadan kontrol altına alındı” denildi.

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