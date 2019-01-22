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Buenos Aires'in tarihi ve sanatı aynı sokakta buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 11:32 | Son Güncelleme

Başkent Buenos Aires'in tarihi San Telmo Mahallesindeki San Telmo Fuarı, kültürel etkinlikleri, el sanatları ve hediyelik eşyalarıyla Arjantinlilerin yanı sıra turistlerin de ilgi odağı - Fuarın bulunduğu sokaktaki Şehir Müzesi, belirli aralıklarla değiştirilen eserleriyle ziyaretçilerine tarihi atmosfer sunuyor - Ressam Jhonny Blanco: - "(Eserlerimde) Bazen sadece üç figür çiziyorum. Çünkü ülkem Bolivya'da çok önemli olan üç ifade var; 'Ama Sua, Ama Llulla y Ama Quella' (tembel olma, yalancı olma ve hırsız olma). Bu figürler de bu tavsiyeleri temsil ediyor" - "Sokaktayım çünkü sanatın yalnızca bir sanat galerisine gidip alışveriş yapabilen kişilere değil, bütün dünyaya ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Sanat hem parası olan hem de olmayan herkes için olmalı"

MUHAMMED EMİN CANİK - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de kurulan San Telmo Fuarı, kültürel etkinliklerin yanı sıra binlerce çeşit antika ve el sanatlarıyla yerli ve yabancı çok sayıda kişiyi ağırlıyor.

Adını Buenos Aires'in tarihi mahallesi San Telmo'dan alan fuar, 1970 yılında yalnızca 30 tezgahla kuruldu.

Günümüzde, Museo de la Ciudad (Şehir Müzesi) tarafından düzenlenen fuarda, bir kilometreden fazla uzunluktaki Defensa Sokağı'nı süsleyen yüzlerce tezgahta el yapımı oyuncaklar, minyatürler, sokak sanatçılarının resim ve fotoğraflarını sergilediği bölümlerin yanı sıra Arjantin ve Uruguay'da sıkça tüketilen mate çayı bardakları bulunuyor.

Fuarın bir parçası olarak, Dorrego Meydanı'nda Arjantin kültürünün önemli bir parçası olan Tango dans gösterileri de yapılıyor.

Sadece pazar günleri açılan ve çeşitliliğiyle öne çıkan fuarda yalnızca Arjantinliler yer almıyor. Kolombiyalılar kahvelerini, Venezuelalılar da genellikle Güney Amerika'da tüketilen ve mısır unundan yapılan, arasına et bıraktıkları Arepa ekmeği ile tadı soğuk salebi andıran Venezuela'nın Chicha isimli içeceğini ziyaretçilere sunuyor.

- Şehir Müzesi'nde zamanda yolculuk

San Telmo Fuarı'nın kurulduğu sokaktaki Şehir Müzesi, 50 yıldır birbirinden farklı eserleriyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Küçük bir alanda Buenos Aires'in tarihine ilişkin çeşitli eşyaların sergilendiği müzenin bir özelliği de eserlerin değiştirilmesi. Şehir Müzesi'nde hep aynı eserler yerine, geçmişte kullanılmış ancak günümüzde artık bulunmayan birçok eşya belirli aralıklarla değiştiriliyor. Şu anda sergilenen 1970, 1980'li yıllarda kullanılan ve artık antika olan eşyalar, ziyaretçileri geçmişe götürüyor.

Müzenin "Hatıra" başlığıyla düzenlenen kısmında eski fotoğraflar makineleri, "Sohbet" isimli bölümünde eski ev telefonları, "Yolculuk" kısmında ise eski valizlerin oluşturduğu nostaljik görüntü ziyaretçilere eski zamanları hatırlatıyor.

Ayrıca müzede eski teraziden oyuncak bebeklere, tablolardan sokak lambaları ve tabelalarına kadar birçok nesne sergileniyor.

Rehber Carlos Arias, müzenin en çok fuar günleri ziyaret edildiğini ve ortalama bin kişinin geldiğini belirtti.

- "Tembel olma, Yalancı olma, Hırsız olma"

Plastik sanatlarla 20 yıldır uğraşan ve her hafta San Telmo Fuarı'nda eserlerini sergileyen Jhonny Blanco, Bolivya'da İnka Medeniyeti öncesine uzanan Tiwanaku kültüründen esinlenerek yaptığı eserleri San Telmo Fuarı'nda sergiliyor. Blanco, eserleriyle kadim ve mistik Tiwanaku kültürünün daha çok duyulması ve tanınmasını amaçlıyor.

Eserlerinde kullandığı çeşitli renklerin, Güney Amerika'daki And dağları ve çevresinde yetişen medeniyetlerin kültürünü temsil ettiğini söyleyen Blanco, "Bazen sadece üç figür çiziyorum. Çünkü ülkem Bolivya'da çok önemli olan üç ifade var. 'Ama Sua, Ama Llulla y Ama Quella' (tembel olma, yalancı olma ve hırsız olma). Bu figürler de bu tavsiyeleri temsil ediyor." dedi.

Blanco'nun bahsettiği, Bolivya anayasasında da bulunan ve yerli kültüründen miras kalan bu üç ifade 2015'te Birleşmiş Milletler ilkeleri arasına girmişti.

Blanco, sanatını sokakta icra etmesinin sebebini ise şöyle açıkladı:

"Sokaktayım çünkü sanatın yalnızca bir sanat galerisine gidip alışveriş yapabilen kişilere değil, bütün dünyaya ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Sanat hem parası olan hem de olmayan herkes için olmalı. Birçok Avrupa ülkesini ziyaret ettim, hep sokakta çalıştım. Sokak bana çok şey öğretti, bu yüzden çok mutluyum."

- Venezuela'dan Arjantin'e ulaşan lezzet: Chicha

Arjantin'e iki yıl önce gelen Venezuelalı Alfredo Burgos, San Telmo Fuarı'nda, hazırladığı Venezuela'nın geleneksel chicha içeceğini bisikletiyle dolaşarak satıyor.

Ülkesinde ekonomi okuyan ve kendi işini kurmayı hedefleyen Burgos, "Arjantin'de çeşitli işlerde çalıştıktan sona chicha yapıp satma fikri aklıma geldi. İlk önce yürüyerek satıyordum, şimdi bisikletimle gezerek satıyorum ayrıca şu an benim yaptığım chichayı satan birçok kişi var." ifadelerini kullandı.

Burgos, Buenos Aires'in çeşitli mahallelerinde chicha sattığını belirterek, San Telmo Fuarı'nın kendisi için bir fırsat olduğunu ve özellikle turistlerin chichayı çok beğendiğini söyledi.

Burgos, Venezuela'nın geleneksel içeceklerinden chichanın süt, şeker, vanilya ve pirinç veya erişteyle yapıldığını söyledi.

Tadı sütlaca benzeyen chica sıcak havalarda serinlemek için tüketiliyor.

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Arjantin Buenos Aires La Feria de San Telmo San Telmo Fuarı

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