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Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü.. 2020 Muhtarlar Günü kutlama mesajları ve sözleri!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2020 15:01 | Son Güncelleme

1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren muhtarlık müessesesi aynı zamanda demokrasinin en eski örneğini de temsil ediyor. 19 Ekim tarihinin muhtarlar için özel bir anlamı var. Mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların devlet ve resmi kurumlarla aracısı olan muhtarlar ne iş yapar? Muhtarlar Günü kutlama mesajları ve diğer detaylar haberimizde...

Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü.. 2020 Muhtarlar Günü kutlama mesajları ve sözleri!

Yerel demokrasinin en eski örneklerinden birisi olan muhtarlık, 1829 yılından bu yana devam ediyor. 2015 yılında yayınlanan Resmi Gazete'de 19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" ilan edilmesine ilişkin genelge yayınlandı. 2015 yılından bu yana 19 Ekim tarihi Muhtarlar Günü ilan edilerek kutlanmaktadır. Köy ve mahallelerindeki muhtarlarına mesaj göndermek ve Muhtarlar Günü'nü kutlamak isteyen vatandaşlarımız için, Muhtarlar Günü kutlama mesajları ve Muhtarlar Günü anlamlı sözleri haberimizde derledik.

MUHTARLAR GÜNÜ RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'nin 2015 yılında mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede, şunlar kaydedildi:

"Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir."

MUHTARLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Devletimizin temsilcisi olarak çok önemli bir vazifeyi icra ile mükellef olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyor, Aziz Milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Mahallelerimiz için özveriyle çalışan, demokrasinin ve yerel yönetimlerin halka hizmetteki ilk yüzü olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz.

Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Her türlü imkansızlıklara rağmen; kendi mahallesinde, köyünde yaşayan vatandaşlara hizmet götürmeye çalışan tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlu olsun.

Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor sağlıklı, bereketli, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyoruz.

Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olan halkımızın bizzat seçtiği muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.

MUHTARLAR NE İŞ YAPAR?

  • Seçim zamanlarında sandık seçim kurullarına, sağlık ocağı ve sağlık merkez kurullarına ve emlak vergisi ile ilgili olarak arsaların bedel tespit komisyonu gibi kurul ve komisyonlara katılmak,

  • Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerinin yapılması,

  • Cadde, sokak ve meydan levhalarını zaman zaman kontrol ederek eksik ve bozulmuş olanları belediyeye bildirerek yapılmasını sağlamak,

  • Salgın ve bulaşıcı hastalıkları şüpheli kimseleri ilgili kuruluşlara bildirmek,

  • Askerlik ve seferberlik başta olmak üzere tebligatların yapılmasında yardımcı olmak,

  • Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlamak,

  • Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli ilmühaberler düzenleme,

  • Nüfus kağıdını kaybeden yada yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli olan belgeleri düzenlemek,

  • Muhtaç, yaşlı, sakat ve kimsesizlere ,"Yeşil Kart" verileceklerin ve afet zamanlarında yardım yapılacakların tespiti gibi işlerde idareye yardımcı olmak,

  • Mahallede yapılan ve yürütülen hizmetlerle ilgili görüş bildirmek.


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