Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü.. 2020 Muhtarlar Günü kutlama mesajları ve sözleri!

"Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir."

Yerel demokrasinin en eski örneklerinden birisi olan muhtarlık, 1829 yılından bu yana devam ediyor. 2015 yılında yayınlanan Resmi Gazete'de 19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" ilan edilmesine ilişkin genelge yayınlandı. 2015 yılından bu yana 19 Ekim tarihi Muhtarlar Günü ilan edilerek kutlanmaktadır. Köy ve mahallelerindeki muhtarlarına mesaj göndermek ve Muhtarlar Günü'nü kutlamak isteyen vatandaşlarımız için, Muhtarlar Günü kutlama mesajları ve Muhtarlar Günü anlamlı sözleri haberimizde derledik.

MUHTARLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Devletimizin temsilcisi olarak çok önemli bir vazifeyi icra ile mükellef olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyor, Aziz Milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Mahallelerimiz için özveriyle çalışan, demokrasinin ve yerel yönetimlerin halka hizmetteki ilk yüzü olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz.

Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Her türlü imkansızlıklara rağmen; kendi mahallesinde, köyünde yaşayan vatandaşlara hizmet götürmeye çalışan tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlu olsun.

Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor sağlıklı, bereketli, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyoruz.

Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olan halkımızın bizzat seçtiği muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.