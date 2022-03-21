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Bugün deprem mi oldu? 21 Mart Pazartesi nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

21.03.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün deprem mi oldu? 21 Mart Pazartesi deprem listesi haftanın ilk gününde yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Erzincan, Malatya, Manisa ve Çanakkale gibi illerimizde sarsıntı gerçekleşti. 21 Mart Pazartesi günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama...

Bugün deprem mi oldu? 21 Mart Pazartesi nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

21 Mart Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Erzincan, Malatya, Manisa ve Çanakkale gibi illerimizde sarsıntı gerçekleşti. 21 Mart Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 21 Mart 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

21 Mart Pazartesi deprem mi oldu?

21 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.21 10:39:45 36.4867 21.5875 25.2 -.- 4.0 4.3 YUNANISTAN İlksel
2022.03.21 09:07:13 37.2110 30.4843 9.4 -.- 1.7 -.- BADEMAGACI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2022.03.21 08:50:46 41.0418 42.9792 4.9 -.- 1.6 -.- TUNCOLUK-(ARDAHAN) İlksel
2022.03.21 08:19:18 38.9028 43.4397 4.2 -.- 2.0 -.- VAN GOLU İlksel
2022.03.21 07:08:22 38.3650 36.4343 3.7 -.- 1.6 -.- KAMER-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2022.03.21 07:01:42 38.2633 38.8223 5.0 -.- 1.7 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.03.21 06:21:03 39.8472 39.0880 9.9 -.- 2.2 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2022.03.21 05:30:27 38.2592 38.6027 5.0 -.- 1.6 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2022.03.21 04:39:35 37.7445 26.9255 17.4 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.21 01:45:00 39.0198 27.8600 9.9 -.- 2.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.03.21 01:12:27 40.2077 27.3760 16.1 -.- 1.8 -.- SAZOBA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.03.21 01:06:17 37.9280 26.6173 13.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

21 Mart Pazartesi deprem mi oldu?

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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