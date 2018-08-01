Bugün Dünya Orgazm Günü! İşte beş akıl almaz orgazm gerçeği...

Bildiğimiz şey, orgazmın fiziksel ve zihinsel sağlığımıza ciddi olarak yararlı olmasıdır. Ama onlardan çok daha fazlası var.

En uzun orgazm

Orgazm uzunluğu söz konusu olduğunda, kadınlar erkeklerden ortalama olarak daha uzun orgazm oluyor.Kadın ve erkeklerin orgazm süresi genellikle 10-15 saniyedir. Orgazm takilidini erkekler kadınlardan daha çok yapmaktadır.

İngiltere'de yapılan bir araştırma erkeklerin %42'sinin orgazm taklidi yaptığını ortaya koydu.

Doğum sonrası bile orgazm olunabilir

Normalde orgazmı cinsiyetle ilişkilendiririz, ama aslında hiçbir cinsel uyarılma olmadan gerçekleşebilirler. At binen, antrenman sırasında, hatta doğum sonrasında orgazm olan kişiler buna örnek olarak verilebilir.

İnsanlar sürekli orgazmdan muzdarip olabilirler

Persistan adı verilen genital uyarılma sendromu, nadir görülen bir rahatsızlıktır. Bu sendromdan muzdarip olan kişiler neredeyse sürekli orgazm olurlar. Eğlenceli gelebilir ama bu hastalıkla mücadele eden kişiler şişlik ve ağrı şikayetleriyle mücadele ederler.