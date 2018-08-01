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Bugün Dünya Orgazm Günü! İşte beş akıl almaz orgazm gerçeği...

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AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 01.08.2018 14:49 | Son Güncelleme

Uzmanlar orgazmın insan hayatındaki önemine dikkat çekerek, kadın orgazmının hala çözülemediğini şaşkınlık yaratacak derecede gizemli olduğunu söylüyorlar. İşte Ulusal Orgazm Günü'nde ilginizi çekecek beş akıl almaz orgazm gerçeği...

Bugün Dünya Orgazm Günü! İşte beş akıl almaz orgazm gerçeği...

Bildiğimiz şey, orgazmın fiziksel ve zihinsel sağlığımıza ciddi olarak yararlı olmasıdır. Ama onlardan çok daha fazlası var.

En uzun orgazm

Orgazm uzunluğu söz konusu olduğunda, kadınlar erkeklerden ortalama olarak daha uzun orgazm oluyor.Kadın ve erkeklerin orgazm süresi genellikle 10-15 saniyedir. Orgazm takilidini erkekler kadınlardan daha çok yapmaktadır.

İngiltere'de yapılan bir araştırma erkeklerin %42'sinin orgazm taklidi yaptığını ortaya koydu.

Doğum sonrası bile orgazm olunabilir

Normalde orgazmı cinsiyetle ilişkilendiririz, ama aslında hiçbir cinsel uyarılma olmadan gerçekleşebilirler. At binen, antrenman sırasında, hatta doğum sonrasında orgazm olan kişiler buna örnek olarak verilebilir.

İnsanlar sürekli orgazmdan muzdarip olabilirler

Persistan adı verilen genital uyarılma sendromu, nadir görülen bir rahatsızlıktır. Bu sendromdan muzdarip olan kişiler neredeyse sürekli orgazm olurlar. Eğlenceli gelebilir ama bu hastalıkla mücadele eden kişiler şişlik ve ağrı şikayetleriyle mücadele ederler.

Orgazm yaşı

Orgazmın yaşı olduğunu biliyor muydunuz? Yirmili yaşlar cinsel aktivite için en önemli zamanlar olarak görülse de orgazmda zirve yaşı 36 ve daha üzeri yaşlar olarak kabul edilir.

Sperm hızı

Spermin ortalama hızı saatte 45 km'dir. Bu yüksek hız, sperm vajinaya girdiğinde düşer. O kadar ki dakikada 3mm hızla hareket eder sperm. Sperm vajinaya girdikten sonraski 5-45 dakika arasında döl yatağına ulaşır.

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Seks ve ilişki uzmanı Audrey Andrews, kadın vücudunun 12 farklı orgazm yaşayabildiğini egzersin yaparken hatta uykudayken bile gerçekleşebildiğini söylüyor. Uykuda gerçekleşen orgazma 'horlamagazm', egzersiz yaparken gerçekleşene ise 'coregasm' deniyor. İşte orgazm çeşitleri...

Klitoral orgazm

Bu en yaygın ve kolay ulaşılan orgazm türüdür ve kadınların yüzde 90'ından fazlası klitorisi uyararak bu orgazmı yaşar. Klitoris kadın anatomisinin büyüleyici bir parçasıdır. Tek amacı zevk sağlamaktır. Her ne kadar insan vücudunun zevkten türediği başka bölümleri olsa da, başka amaçlara da hizmet ederler. Penis, zevk vermenin yanı sıra, üreme sisteminin de bir parçasıdır. Kadınların sadece üçte biri düzenli olarak ilişki sırasında klitoral orgazm yaşar.

Vajinal orgazm

G noktası (ya da Graffenberg Noktası), ön vajina duvarının üzerindeki küçük, sinir açısından zengin alana verilen addır. Bazı uzmanlar G-noktasının efsane olduğunu söyleseler de çoğu uzman dairesel hareketlerle orgazm elde edilebileceğini söyüyorlar.

Harmanlanmış orgazm

Vücudun çeşitli bölgelerine aynı anda dokunulduğunda ortaya çıkan orgazmdır. Aynı anda birden fazla erojen bölgeyi harekete geçirmek için harika bir yoldur.

Anal Orgazm

Bir sürü kadın anal seks sırasında orgazma ulaşabilir, ancak popüler kültürde çok fazla konuşulmaz. Anal duvarlar sinir uçları ve vücuttaki en hassas erojen bölgeler bakımından zengindir.

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Uykuda orgazm

Uykunuzda neye benzediğinizi, yataktaki performansınızı düşünmezsiniz. Uykunuzda aklınız, cinsel fantezilerinizi acele veya yargılanmadan özgürce keşfedebilir. Olumsuz düşüncelerden arındığınız için kendinizi daha rahat hissedersiniz. Hatta kendinizi uyandırabilirsiniz bile.

Servikal Orgazm

Bu bir kadının sahip olabileceği en güçlü orgazmlardan biridir. Bazen tüm vücut orgazm olarak bilinen, çünkü zevk sizi baştan ayağa yıkar, servikal orgazm en iyi şekilde derin vajinal penetrasyonla elde edilir.

Coregasm

İlk kez 1953'te ünlü seksolog Alfred Kinsey tarafından bahsedilen orgazmlar, çekirdek kaslarınız üzerinde çalışırken ortaya çıkmaktadır. Coregasm, egzersizle tetiklenen bir orgazm türüdür. Uzmanlara göre, bu orgazm türü, bildiğimiz şiddetli orgazmlara benzemiyor; daha az yoğun ama yine de memnun edici olarak tanımlanıyor.

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