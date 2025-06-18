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Bugün duyman gereken cümle ne?

Bazen her şey üst üste gelir, kafamız allak bullak olur ya da sadece içimizi ısıtacak bir cümleye ihtiyaç duyarız. İşte tam da öyle anlar için buradayız! Bu testte seni belki motive edecek, belki gülümsetecek, belki de derin bir "oh" çektirecek bir cümlemiz var. Hazırsan teste geçelim!

Bugün duyman gereken cümle ne?

👇👇

1/10

Bugün için planın ne?

Bugün için planın ne?
İşlerimi yetiştirmek!
Hiçbir planım yok ve bu hoşuma gidiyor.
Klasik işler işte, başka ne gelişmeler olur bilemiyorum.
Dünden kalan birkaç işim vardı onları tamamlarım herhalde...
2/10

En çok hangi his sende uzun süre kalıyor?

3/10

Hayatında şu an neye "keşke" diyorsun?

Hayatında şu an neye "keşke" diyorsun?
Daha önce başlasaydım…
Keşkem yok gibi davranmayı seçiyorum.
O kararı almasaydım!
Bu kadar ertelemeseydim.
4/10

Kendini bir hava durumu olarak tanımla desek?

5/10

Seni en çok hangisi motive eder?

Seni en çok hangisi motive eder?
Başarı hikayelerini dinlemek.
Hedeflerimi düşünmek.
Biraz toksik gelebilir ama kendime sinirlenmem.
Birinin “Sen yaparsın!” demesi beni inanılmaz motive ediyor.
6/10

Kafanı dağıtmak için genelde ne yaparsın?

7/10

Bir görevden kaçınman gerektiğinde bahanen ne olur?

Bir görevden kaçınman gerektiğinde bahanen ne olur?
“Unutmuşum, çok pardon!” diyip yoğunluğumdan bahsederim.
"Başım çok ağrıyordu.” falan derdim.
“Şarjım bitmek üzereydi ya...” en iyi bahane değil de ne!
Direkt ghostlarım 🙃
8/10

En son "Yarın hallederim” dediğin şeyi kaç gündür erteliyorsun?

9/10

Şu an bir dileğin gerçekleşecek olsa aklına ilk ne gelirdi?

Şu an bir dileğin gerçekleşecek olsa aklına ilk ne gelirdi?
Ruh halim aniden düzelsin.
Zaman dursun...
Tüm işlerim sihirli bir şekilde hallolsun.
Kendime daha çok güveneyim.
10/10

Son sorudayız, genelde kendini suçlama nedenin ne oluyor?

Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi
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