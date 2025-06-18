Bugün duyman gereken cümle ne?

1/10
Bugün için planın ne?
Hiçbir planım yok ve bu hoşuma gidiyor.
Klasik işler işte, başka ne gelişmeler olur bilemiyorum.
Dünden kalan birkaç işim vardı onları tamamlarım herhalde...
3/10
Hayatında şu an neye "keşke" diyorsun?
Keşkem yok gibi davranmayı seçiyorum.
5/10
Seni en çok hangisi motive eder?
Başarı hikayelerini dinlemek.
Biraz toksik gelebilir ama kendime sinirlenmem.
Birinin “Sen yaparsın!” demesi beni inanılmaz motive ediyor.
7/10
Bir görevden kaçınman gerektiğinde bahanen ne olur?
“Unutmuşum, çok pardon!” diyip yoğunluğumdan bahsederim.
"Başım çok ağrıyordu.” falan derdim.
“Şarjım bitmek üzereydi ya...” en iyi bahane değil de ne!
9/10
Şu an bir dileğin gerçekleşecek olsa aklına ilk ne gelirdi?
Ruh halim aniden düzelsin.
Tüm işlerim sihirli bir şekilde hallolsun.
Kendime daha çok güveneyim.