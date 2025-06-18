Bugün duyman gereken cümle ne?

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1/10 Bugün için planın ne? İşlerimi yetiştirmek! Hiçbir planım yok ve bu hoşuma gidiyor. Klasik işler işte, başka ne gelişmeler olur bilemiyorum. Dünden kalan birkaç işim vardı onları tamamlarım herhalde...

2/10 En çok hangi his sende uzun süre kalıyor?

3/10 Hayatında şu an neye "keşke" diyorsun? Daha önce başlasaydım… Keşkem yok gibi davranmayı seçiyorum. O kararı almasaydım! Bu kadar ertelemeseydim.

4/10 Kendini bir hava durumu olarak tanımla desek?

5/10 Seni en çok hangisi motive eder? Başarı hikayelerini dinlemek. Hedeflerimi düşünmek. Biraz toksik gelebilir ama kendime sinirlenmem. Birinin “Sen yaparsın!” demesi beni inanılmaz motive ediyor.

6/10 Kafanı dağıtmak için genelde ne yaparsın?

7/10 Bir görevden kaçınman gerektiğinde bahanen ne olur? “Unutmuşum, çok pardon!” diyip yoğunluğumdan bahsederim. "Başım çok ağrıyordu.” falan derdim. “Şarjım bitmek üzereydi ya...” en iyi bahane değil de ne! Direkt ghostlarım 🙃

8/10 En son "Yarın hallederim” dediğin şeyi kaç gündür erteliyorsun?

9/10 Şu an bir dileğin gerçekleşecek olsa aklına ilk ne gelirdi? Ruh halim aniden düzelsin. Zaman dursun... Tüm işlerim sihirli bir şekilde hallolsun. Kendime daha çok güveneyim.