Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?

Herkesin bir emeklilik hayali vardır. Kimisi uzun bir süre çalıştıktan sonra bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım diye kendi kendine sorar ama tam bir yanıt alamaz. Önceden bugün emekli olsam ne kadar alırım hesaplaması yapmak pek zordu ancak günümüzde bu işlem hiçte o kadar zor değil. Gelin bugün emekli olsam ne kadar alırım sorunuza birlikte çözüm bulalım.

BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

SGK aylık hesaplama işlemleri internet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Uzunca bir süre aktif olarak SGK'ya bağlı çalışan vatandaşlar aylık hesaplama isteyebilirler. Daha önceleri emekli maaşı hesaplama SGK işlemleri o kadar kolay yapılmıyordu ancak günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte artık SGK maaş hesaplama işleminiz size bir tık uzakta. SGK emekli maaşı sorgulama için:

Bu linke tıklayarak " https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ " SGK'nın sitesine giriş yapın, TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl, Doğum Tarihi gibi yerler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra sorgulama yazan yere tıklayarak emekli aylık hesaplama yapmış olursunuz.

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Emekli maaşım ne kadar veya emekli maaşımı öğrenmek istiyorum diyorsanız bu adımları takip edebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaşların hizmetine sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu sayesinde emekli aylık bilgisi limitiniz ortaya çıkıyor. SGK emekli maaşı sorgulama işlemleri:

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine giriş yapın

TC Kimlik Numarası bilginizi girin

SSK Sicil Numarası bilginizi girin

Baba Adınızı yazın

Nüfusa Kayıtlı olduğunuz ili yazın

Doğum Tarihinizi girin

Son olarak sorgula butonuna tıklayarak emekli maaşı sorgulama ekranı açılacaktır. Eğer prim günü sayınız 3600 günden az ise emekli aylık bilgisi göstermeyecektir. Bu şekilde emekli maaşı hesaplama formülü karşımıza çıkmaktadır.

SGK NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşlara sunmuş olduğu bir diğer hizmet, "Ne zaman emekli olurum" robotu. Bu uygulamayla detaylı bir şekilde emeklilik ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Cinsiyetiniz

Doğum Tarihiniz

Hizmete Başlama Tarihiniz alanlarını doldurun.

Malüliyetiniz Var mı, Erken Yaşlanma Var mı? Kısımlarını Evet ya da Hayır olarak seçin.

SSK Prim Ödeme Gün Sayınız

Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız

Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız

Fiili Gün Sayınız

Yurtdışı Gün Sayınız

3600 Günün Doldurulduğu Tarih

Gerekli bilgileri girip GÖNDER tuşuna bastıktan sonra karşınıza net bir tablo çıkacaktır.

