HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?

08.02.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar çalışan ya da çalışma hayatına yeni atılmış kişilerin hiç sekmeden sorduğu bir soru hep aynıdır. Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım ya da emekli maaşı nasıl hesaplanır? Çalışanlar belli başlı kriterleri sağladıkları zaman emekli olabiliyorlar. Emeklilikle ilgili merak edilen konulardan biri zaman hususu. Ancak bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım sorusu hep revaçta olan bir sorudur. Peki bugün emekli olsanız ne kadar maaş alırsınız işte detaylar!

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?

Herkesin bir emeklilik hayali vardır. Kimisi uzun bir süre çalıştıktan sonra bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım diye kendi kendine sorar ama tam bir yanıt alamaz. Önceden bugün emekli olsam ne kadar alırım hesaplaması yapmak pek zordu ancak günümüzde bu işlem hiçte o kadar zor değil. Gelin bugün emekli olsam ne kadar alırım sorunuza birlikte çözüm bulalım.

BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

SGK aylık hesaplama işlemleri internet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Uzunca bir süre aktif olarak SGK'ya bağlı çalışan vatandaşlar aylık hesaplama isteyebilirler. Daha önceleri emekli maaşı hesaplama SGK işlemleri o kadar kolay yapılmıyordu ancak günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte artık SGK maaş hesaplama işleminiz size bir tık uzakta. SGK emekli maaşı sorgulama için:

Bu linke tıklayarak " https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ " SGK'nın sitesine giriş yapın, TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl, Doğum Tarihi gibi yerler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra sorgulama yazan yere tıklayarak emekli aylık hesaplama yapmış olursunuz.

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Emekli maaşım ne kadar veya emekli maaşımı öğrenmek istiyorum diyorsanız bu adımları takip edebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaşların hizmetine sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu sayesinde emekli aylık bilgisi limitiniz ortaya çıkıyor. SGK emekli maaşı sorgulama işlemleri:

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine giriş yapın
TC Kimlik Numarası bilginizi girin
SSK Sicil Numarası bilginizi girin
Baba Adınızı yazın
Nüfusa Kayıtlı olduğunuz ili yazın
Doğum Tarihinizi girin
Son olarak sorgula butonuna tıklayarak emekli maaşı sorgulama ekranı açılacaktır. Eğer prim günü sayınız 3600 günden az ise emekli aylık bilgisi göstermeyecektir. Bu şekilde emekli maaşı hesaplama formülü karşımıza çıkmaktadır.

SGK NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşlara sunmuş olduğu bir diğer hizmet, "Ne zaman emekli olurum" robotu. Bu uygulamayla detaylı bir şekilde emeklilik ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Cinsiyetiniz
Doğum Tarihiniz
Hizmete Başlama Tarihiniz alanlarını doldurun.
Malüliyetiniz Var mı, Erken Yaşlanma Var mı? Kısımlarını Evet ya da Hayır olarak seçin.
SSK Prim Ödeme Gün Sayınız
Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız
Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız
Fiili Gün Sayınız
Yurtdışı Gün Sayınız
3600 Günün Doldurulduğu Tarih
Gerekli bilgileri girip GÖNDER tuşuna bastıktan sonra karşınıza net bir tablo çıkacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üsküdar'da dün yaşanan patlamanın görüntüleri çıktıÜsküdar'da dün yaşanan patlamanın görüntüleri çıktı
Paylaşımı tepki çekmişti! Derya Büyükuncu hakkında flaş kararPaylaşımı tepki çekmişti! Derya Büyükuncu hakkında flaş karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştü
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!

Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!

Uyarılar arka arkaya yapıldı! Yoğun kar geliyor: Yollar...

Uyarılar arka arkaya yapıldı! Yoğun kar geliyor: Yollar...

BTP Başkanı Hüseyin Baş paylaştı, Ekrem İmamoğlu beğendi!

BTP Başkanı Hüseyin Baş paylaştı, Ekrem İmamoğlu beğendi!

İlginizi Çekebilir

Hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu öldürüyor!

Hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu öldürüyor!

10 günde servet kazandı! Kazancı dudak uçuklattı

10 günde servet kazandı! Kazancı dudak uçuklattı

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Yüzüğü gören sunucu şoke oldu! 700 bin dolar

Yüzüğü gören sunucu şoke oldu! 700 bin dolar

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.