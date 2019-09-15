"Bugün en çok milli birliğe ihtiyacımız var"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Bugün en çok neye ihtiyacımız var diyoruz? Milli birliğe ve beraberliğe. O nedenle Ardahan bizim için çok önemli. Ardahan Türkiye'nin doğusundan Türkiye'yi aydınlatan bir şehir." dedi.

Ardahan Barosu'nun kurulmasıyla ilgili çalışmalara katılmak için kente gelen Metin Feyzioğlu, Ardahan-Artvin yolu üzerinde gerçekleşen Ardahan Rahvan At Yarışlarını izledi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Feyzioğlu, Ardahan'da olmaktan son derece mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kente çok mutlu bir sebepten dolayı geldiğini belirten Feyzioğlu, Ardahan'da Türkiye'nin 80'inci barosunu kurduklarını söyledi.

Ardahan'ın kendileri için çok değerli bir il olduğunu ifade eden Feyzioğlu, şunları dile getirdi:

"Ardahan'da baronun olmaması bizim içimizde bir ukde idi. Türkiye'nin 80'inci barosunu kurduk. Bunca yıldır Ardahan'ın bir barosu yoktu. Avukatlık kanunundaki sayı tamamlandı. Bu sabah itibariyle baromuzu kurduk."

Ardahan'ın Türk tarihinde önemli yeri olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, şöyle devam etti: