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Bugün Gazeteciler Bayramı... 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedir, neden kutlanır? Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2020 08:52 | Son Güncelleme

Dünyanın her yerinde yaşanan gelişmeleri ve olayları kamuoyuna tarafsız olarak aktaran ve iletişim kurduğu vatandaşları bilgilendirerek haberdar eden gazetecilere verilen 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü bugün kutlanıyor. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedir, neden kutlanır? İşte 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları...

Bugün Gazeteciler Bayramı... 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedir, neden kutlanır? Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları!

Yeri geldiğinde hayatını dahi riske atarak görev yapan basın çalışanlarına ithaf edilen 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü bugün kutlanıyor. Dünyanın her yerinde, savaş alanlarında, cinayet mahallerinde , açılışlarda ve birçok yerde karşımıza çıkan gazeteciler için bugün özel birgün. Gazetecilere ithaf edilen günlerden birisi olan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dünyanın her yerinde kutlanıyor. Peki 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedir, neden kutlanıyor? İşte 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları...

dünya gazeteciler günü kutlama mesajları

DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Gazetecilere ithaf edilen günlerden birisi olan Dünya Gazeteciler Günü, tüm dünyada her yıl 21 Ekim tarihinde kutlanıyor. Dünya Gazeteciler Günü neden kutlanıyor sorusunun cevabı olarak, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860'ta ilk yayınını gerçekleştirmesidir.

21 EKİM GAZETECİLER BAYRAMI

21 Ekim “Gazeteciler Bayramı” olarak da kutlanır. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'nin PTT idaresine 1960 yılında bastırdığı pul bu nedenle 100.yıl anısı taşımaktadır.

BBC'de yer alan habere göre; 

Geçtiğimiz yıl en az 95 gazeteci görevini yaparken öldürüldü. Bu sayı 2017'ye oranla arttı.

En fazla gazetecinin hayatını kaybettiği yıl ise Irak ve Suriye'de savaşın yoğunlaştığı 2006 yılıydı.

O yıl 155 gazeteci hayatını kaybetmişti.

Bu sayıya, bir medya kuruluşu için herhangi bir görev yapan herkes dahil.

16 gazetecinin öldürüldüğü Afganistan, 2018'de gazeteciler için en tehlikeli ülkelerden biri oldu.

Başkent Kabil'de bir bombalı saldırıyı haberleştirmeye giden gazetecilerden dokuzu, tek bir olayda hayatını kaybetti.

Gazeteci kılığına giren bir saldırgan, olay yerindeki gazetecilerin arasında üzerindeki bombaları patlattı.

Afganistan'ın doğusunda da BBC muhabiri Ahmed Şah saldırı sonucu öldü.

5 gazeteci, Maryland'deki Capital Gazette'nin bürosuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

IFJ, gazeteciliğe karşı artan düşmanlık ve popülizmdeki artışla, yolsuzluklar ve suçun ölümlerdeki önemli unsurlar olduğunu vurguladı.

Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Büçün bunlar, silahlı çatışma bölgelerinden çok, topluluklarını, şehirlerini ve ülkelerini haber yapan gazetecilerin öldüğü ortama katkı yapıyor" denildi.

CPJ'ye göre 2018'de en fazla sayıda gazetecinin hapiste olduğu ülkeler şöyleydi;

Türkiye 68

Çin 47

Mısır 25

Suudi Arabistan 16

Eritre 16

CPJ'ye göre 2019 Türkiye raporu;

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) 2019 yılı raporuna göre, mesleki faaliyetlerinden dolayı dünya genelinde 250 gazeteci cezaevinde bulunuyor.

CPJ'nin yayın yönetmeni Elana Beiser tarafından hazırlanan 2019 yılı raporunda, Türkiye'de cezaevindeki gazetecilerin sayısının 47 olduğu kaydedildi.

dünya gazeteciler günü

21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?

Milattan öncesine dayanan gazetecilik mesleğine devam eden yakınlarına, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajı göndermek isteyenler için detayları haberimizde derledik. Dünya Gazeteciler Günü neden kutlanıyor sorusunun cevabı olarak, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860'ta ilk yayınını gerçekleştirmesidir. Her yıl dünyanın her yerinde 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü coşkuyla kutlanır. Bu özel günde tarafsız, çıkarsız, bağımsız ve bilinçli gazeteciliğin çoğalması için, sadece 21 Ekim'de değil her gün gazetecilerin değer gördüğü bir basın ortamı oluşturulması için özel mesajlar paylaşılır. İşte Gazeteciler Bayramı için kutlama mesajları...

dünya gazeteciler günü kutlama mesajları

DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinmiş tüm 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Tüm şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek haber yaparak bizleri olaylar, haberler hakkında aydınlatan haberdar eden tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Kutlu Olsun. 

Toplumların bilinçlenmesi ve gelişmesi için çalışan, savaş ve doğal afet gibi her türlü zor koşullarda, kamunun menfaatleri için doğru ve objektif habercilik yapan değerli basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatınızda başarılar dilerim. 

Mesleğini onurla icra eden  basın emekçilerinin  21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü ‘nü kutluyorum.

Kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında uğraş veren kıymetli basın çalışanlarımızın Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın emekçilerinin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun. 

Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlarım. 

Tüm kıymetli basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.   


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