Bugün Gazeteciler Bayramı... 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedir, neden kutlanır? Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları!

Yeri geldiğinde hayatını dahi riske atarak görev yapan basın çalışanlarına ithaf edilen 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü bugün kutlanıyor. Dünyanın her yerinde, savaş alanlarında, cinayet mahallerinde , açılışlarda ve birçok yerde karşımıza çıkan gazeteciler için bugün özel birgün. Gazetecilere ithaf edilen günlerden birisi olan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dünyanın her yerinde kutlanıyor. Peki 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedir, neden kutlanıyor? İşte 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları...

DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Gazetecilere ithaf edilen günlerden birisi olan Dünya Gazeteciler Günü, tüm dünyada her yıl 21 Ekim tarihinde kutlanıyor. Dünya Gazeteciler Günü neden kutlanıyor sorusunun cevabı olarak, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860'ta ilk yayınını gerçekleştirmesidir.

21 EKİM GAZETECİLER BAYRAMI

21 Ekim “Gazeteciler Bayramı” olarak da kutlanır. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'nin PTT idaresine 1960 yılında bastırdığı pul bu nedenle 100.yıl anısı taşımaktadır.

BBC'de yer alan habere göre;

Geçtiğimiz yıl en az 95 gazeteci görevini yaparken öldürüldü. Bu sayı 2017'ye oranla arttı.