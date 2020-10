Bugün Gazeteciler Bayramı... 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedir, neden kutlanır? Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları!

Gazetecilere ithaf edilen günlerden birisi olan Dünya Gazeteciler Günü, tüm dünyada her yıl 21 Ekim tarihinde kutlanıyor. Dünya Gazeteciler Günü neden kutlanıyor sorusunun cevabı olarak, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860'ta ilk yayınını gerçekleştirmesidir.

Yeri geldiğinde hayatını dahi riske atarak görev yapan basın çalışanlarına ithaf edilen 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü bugün kutlanıyor. Dünyanın her yerinde, savaş alanlarında, cinayet mahallerinde , açılışlarda ve birçok yerde karşımıza çıkan gazeteciler için bugün özel birgün. Gazetecilere ithaf edilen günlerden birisi olan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dünyanın her yerinde kutlanıyor. Peki 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedir, neden kutlanıyor? İşte 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları ...

CPJ'ye göre 2018'de en fazla sayıda gazetecinin hapiste olduğu ülkeler şöyleydi;

Türkiye 68

Çin 47

Mısır 25

Suudi Arabistan 16

Eritre 16

CPJ'ye göre 2019 Türkiye raporu;

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) 2019 yılı raporuna göre, mesleki faaliyetlerinden dolayı dünya genelinde 250 gazeteci cezaevinde bulunuyor.

CPJ'nin yayın yönetmeni Elana Beiser tarafından hazırlanan 2019 yılı raporunda, Türkiye'de cezaevindeki gazetecilerin sayısının 47 olduğu kaydedildi.

21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?

