HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BUGÜN HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Hatay İskenderun'da okullar kapalı mı, açık mı? Kaymakamlıktan İskenderun için açıklama

BUGÜN HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Hatay İskenderun'da okullar kapalı mı, açık mı? Kaymakamlıktan İskenderun için açıklama

27.11.2023 07:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre 27 Kasım 2023 Pazartesi günü birçok ilde kar yağışı ve yağmur görülecek. Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına sonrası İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki, bugün Hatay'da okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 Hatay İskenderun'da okullar kapalı mı, açık mı?

BUGÜN HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Hatay İskenderun'da okullar kapalı mı, açık mı? Kaymakamlıktan İskenderun için açıklama

Hatay, İskendesun'da okulların tatil olup olmadığını merak edenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İlçede fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi. Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına sonrası İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Birçok kişi internette "Bugün Hatay'da okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 Hatay İskenderun'da okullar kapalı mı, açık mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

HATAY, İSKENDERUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay, İskenderun'da okullar tatil edildi.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun ilçesinde 27.11.2023 Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi”

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldı! 2 Türk mürettebat da var, 15 saat sonra kurtarıldılarİsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldı! 2 Türk mürettebat da var, 15 saat sonra kurtarıldılar
'Yasak aşk' iddiası! Öfkeli kadın dehşet saçtı: 'Beni aldatmanın bedeli bu''Yasak aşk' iddiası! Öfkeli kadın dehşet saçtı: 'Beni aldatmanın bedeli bu'
Zonguldak ve İskenderun'da eğitime 1 gün ara verildi!Zonguldak ve İskenderun'da eğitime 1 gün ara verildi!
Anahtar Kelimeler:
İskenderun bugün okullar tatil mi okullar tatil mi
En Çok Okunan Haberler
''VAR kayıtları, Türkiye'yi ayağa kaldırır!''

''VAR kayıtları, Türkiye'yi ayağa kaldırır!''

En favori yarışmacılardandı! Şoke eden ayrılık

En favori yarışmacılardandı! Şoke eden ayrılık

Ahırda cesedi bulunan çobanın ölüm sebebi belli oldu!

Ahırda cesedi bulunan çobanın ölüm sebebi belli oldu!

Yağmurlu havada gelen siparişe kurye isyan etti: Yüzerek geliyorum

Yağmurlu havada gelen siparişe kurye isyan etti: Yüzerek geliyorum

Yemen açıklarında İsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldı! 2 Türk mürettebat da var

Yemen açıklarında İsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldı! 2 Türk mürettebat da var

AK Parti'de 'temayül yoklaması' heyecanı!

AK Parti'de 'temayül yoklaması' heyecanı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.