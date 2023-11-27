BUGÜN HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Hatay İskenderun'da okullar kapalı mı, açık mı? Kaymakamlıktan İskenderun için açıklama

Hatay, İskendesun'da okulların tatil olup olmadığını merak edenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İlçede fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi. Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına sonrası İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Birçok kişi internette "Bugün Hatay'da okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 Hatay İskenderun'da okullar kapalı mı, açık mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

HATAY, İSKENDERUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay, İskenderun'da okullar tatil edildi.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun ilçesinde 27.11.2023 Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi”

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