Bugün hava nasıl? 28 Eylül yağış var mı? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 28 Eylül 2022 hava durumu

Bugün hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı ve 28 Eylül 2022 Çarşamba günü Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu açıklaması merak konusu oldu: Meteoroloji 5 günlük haritalı hava tahmin raporunu da yayımladı. Peki, bugün hava nasıl? 28 Eylül yağış var mı? 28 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu ve ayrıntılar haberimizde...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın Anadolu kesimi, Ege, Batı Karadeniz, İstanbul, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edremit Körfezi çevresi ve Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' VE 'KUVVETLİ RÜZGAR' UYARISI!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Öğle saatlerine kadar, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçeleri), İzmir'in Bergama çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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28 EYLÜL YAĞIŞ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Eylül 2022 Çarşamba gününün hava durumu raporunu yayımladı.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu kesimi ile İstanbul çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edremit körfezi çevresinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde İzmir'in Bergama ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra il merkezi ve batı ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU



