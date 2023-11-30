BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 30 Kasım Perşembe okul var mı, yok mu?

İstanbul'da görülen şiddetli fırtınanın ardından okulların tatil olma durumu gündemde yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelere göre, İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış tahmini sonrasında yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasım Perşembe ve 1 Aralık Cuma günü okul var mı, valilikten açıklama geldi mi? İşte detaylar...
13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında ara tatile çıkan okullar 20 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul'da okulların tatil edilmesi durumuna ilişkin bir açıklama bulunmamaktadır.
İSTANBUL 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde il genelinde, gece doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale, Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'ın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.