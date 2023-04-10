HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı saat kaçta yapılacak? İşte 10 Nisan 2023 gündemi

Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı saat kaçta yapılacak? İşte 10 Nisan 2023 gündemi

10.04.2023 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün kabine toplantısının olup olmayacağı merak edildi.15 günde 1 yapılan toplantının en son 6 Mart'ta yapılması nedeniyle bugün olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yurt genelinde gözler bir kez daha kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Peki, bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı saat kaçta yapılacak?

Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı saat kaçta yapılacak? İşte 10 Nisan 2023 gündemi

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı için nefesler tutuldu. Kritik birçok konunun ele alınacağı kabine toplantısı ne zaman yapılacak vatandaşların merak ettiği konulardan biri oldu. En son mart ayında yapılan toplantıda ana konu 6 Şubat'ta yaşana deprem felaketi olmuştu. İşte kabine toplantısı ile ilgili son gelişmeler...

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Önemli başlıkların ana gündem maddesi olduğu kabine toplantısının bugün olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin geçtiğimiz hafta toplanması bekleniyordu fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programında kabine toplantısının olmadığı belirtilmişti. Her 15 günde bir gerçekleştirilen kabinenin bu hafta toplanması bekleniyor.

800x420-son-dakika-baskan-erdogan-kabine-toplantisi-kararlarini-acikladi-depremzedelere-yeni-destek-borclar-siliniyor-1678123592841

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında 15 günde bir yapılmaktadır. Ancak toplantı takvimi ve saati henüz bilinmiyor.

kabine-toplantisi-ne-zaman-yarin-kabine-toplantisi-var-mi-kabine-toplantisi-ne-zaman-olacak

Toplantı tarihi ve saati belli olduğunda detayları haberimizden eş zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

6 MART KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Mart günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Kalkınma ajanslarımızın tüm kaynaklarını afet bölgesi şehirlerine aktararak devlet katkısını en üst seviyeye çıkartıyoruz. 250 milyar liralık kredi paketine 100 milyar lira daha ilave ettik. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin tüm borçlarını siliyoruz.

Depremde ağır hasara uğruyan yerlerde dükkanlarını hemen faaliyete geçirmek isteyen esnafa 250 bin liraya kadar yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamalarını da devreye alıyoruz. Toplum yararına çalışma programıyla istihdamı özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik vererek 50 bin kişiye çıkartıyoruz. Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için de gayret gösteriyoruz. İllerin ve okul binalarının durumlarına göre ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarımızı açmaya başladık.

İnsanlarımızın barınma taleplerini karşılarken diğer ihtiyaçlarını da ihmal etmiyoruz. 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hanebaşına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Dört haftanın sonunda arama kurtarma çalışmalarını tamamladığımız barınma ve gıda sorunlarını çözdüğümüz bir yere geldik. Yıkık ve acil yıkılacak olan hızla enkazını kaldırılmamız gereken 50 bin bina var.

244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasına başlamaktır. 22 binin inşasına geçilmiştir. 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplamda 488 bin yeni hane yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kamu binalaroını da öncelik sırasında göre yine TOKİ eliyle yapacağız. Yeni yerleşim yerlerine yüksekliği 3 veya 4 katı geçmeyecek, yerel mimariye uygun şekilde başlı başına yaşam alanı olarak tasarlıyoruz. Hak sahiplerine konutlarını 1 yıl içinde teslim etmeyi hedefiyoruz. TOKİ vasıtasıyla 500 bin konut 1 milyon altyapılı arsa ve 50 bin işyeri projesiyle milletimizin huzuruna çıkmıştık. Depremde yıkılan şehirlerimizi yeniden kaldırma sürecini de TOKİ vasıtasıyla yaparak ülkemizin elindeki imkanı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Tüm yıkımları, tüm zararları telafi etme kararlığına sahibiz.''

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samandağ’da tepki çeken görüntü! Binaların molozları dökülüyorSamandağ’da tepki çeken görüntü! Binaların molozları dökülüyor
Listede yer almamıştı! Bakan Koca'dan yeni açıklamaListede yer almamıştı! Bakan Koca'dan yeni açıklama
AK Parti birinci parti çıktı, TİP'in oy oranında ilk yaşandı! AK Parti birinci parti çıktı, TİP'in oy oranında ilk yaşandı!
Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı bugün kabine toplantısı var mı kabine toplantısı saat kaçta

En Çok Okunan Haberler

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!

Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!

AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu!

AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu!

CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı!

CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı!

"Rızalarını aldık" diyerek duyurdu! Günler kaldı...

"Rızalarını aldık" diyerek duyurdu! Günler kaldı...

İYİ Parti listeyi YSK'ya sundu! 'Baba-oğul' detayı dikkat çekti

İYİ Parti listeyi YSK'ya sundu! 'Baba-oğul' detayı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak isterken fena yakalandı

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak isterken fena yakalandı

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.