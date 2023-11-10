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BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI? 10 Kasım dağıtım şirketleri çalışıyor mu? 10 Kasım 2023 kargo çalışma saatleri

10.11.2023 07:56 | Son Güncelleme:
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Bugün kargoların açık olup olmadığı merak konusu oldu. Ürün gönderecek olan kişiler ile internette sipariş ettiği ürünü bekleyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım 2023 kargolar dağıtım yapacak mı?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI? 10 Kasım dağıtım şirketleri çalışıyor mu? 10 Kasım 2023 kargo çalışma saatleri

Bugün kargoların açık olup olmadığı konusunda bilgi edinmek isteyenler internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 10 Kasım bu yıl Cuma gününe denk geldi. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Bugün resmi tatil değildir. Ayrıca kargoların çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen birçok kişi, dağıtım şirketlerinim çalışma saatlerini detayları internette inceliyor. Peki, 10 Kasım'da kargolar açık mı, bugün dağıtıma devam edecek mi? İşte detaylar...

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10 KASIM KARGOLAR AÇIK MI?

Bugün kargolar açık olacak.

10 Kasım resmi tatil sayılmadığı için kargo şirketleri de çalışmalarına devam edecek.

Tüm kargo şirketleri normal mesai saatleri ve kargo dağıtım işlemlerini sürdürecek.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ HAKKINDA

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti.

Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olan Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

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Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Günün önemli manşetleri


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