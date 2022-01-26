Birkaç gündür devam eden yoğun kar yağışı sonucunda kamu çalışanlarının izinli sayıldığı duyurulmuştu. Vali Yerlikaya olumsuz hava şartları nedeniyle alınan tedbirleri peş peşe duyurdu. Peki bugün kimler izinli? Bugün 26 Ocak kamu çalışanları izinli mi? İşte detaylar...

BUGÜN KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı. Açıklamaların devamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli olacakları belirtildi.

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına,

Karar verilmiştir."

VALİ YERLİKAYA'DAN ÇAĞRI!

Kar yağışı nedeniyle kilitlenen trafik sonrası vatandaşlar araçlarını Otoyol ve D-100’de bırakmıştı. Vali Yelikaya, çalışmaların hızla tamamlanabilmesi için araç sahiplerinin, araçlarını almaları gerektiğini bildirdi.



