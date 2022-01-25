Bugün metrobüsler ve metrolar çalışacak mı? 25 Ocak'ta bugün eczaneler açık mı?

Kar yağışı sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter üzerinden uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Vali Yerlikaya 25 Ocak 06.02 itibarıyla olumsuz hava koşullarının devam ettiğini ve buna ilişkin önlem alındığını duyurdu. Peki 25 Ocak'ta metrobüsler ve metrolar çalışacak mı?

BUGÜN METROBÜS VE METROLAR ÇALIŞACAK MI?

Vali Yelikaya 25 Ocak 06.02 itibarıyla yaptığı açıklamada, "Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarılar yapılamaya devam ediliyor.

YARIN ECZANELER AÇIK MI?

İstanbul'da kötü hava koşulları nedeniyle pek çok konuda aksaklıklar yaşanırken eczanelerin durumu merak edildi. Şu an için eczaneler hakkında bir karar bulunmuyor. Bu sebeple eczaneler açık olup hizmet vermeye devam edecek.

KAMU PERSONELİ HAKKINDA DUYURU!

Vali Yelikaya güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellerin 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacağını belirtti.

ANADOLU VE TRAKYA İSTİKAMETLERİNE KISITLAMA

Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç giriş kısıtlaması devam edecektir.



