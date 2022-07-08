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Bugün noterler açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü noterler çalışıyor mu, tatil mi?

08.07.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün yani Kurban Bayramı arifesinde noterlerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Peki bugün noterler açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü noterler çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar...

Bugün noterler açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü noterler çalışıyor mu, tatil mi?

Bugün noterlerin çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki bugün noterler açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü noterler çalışıyor mu, tatil mi?Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

Noterler arefe günü yarım gün hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA NOTERLER AÇIK MI 2022?

Noterler, Kurban Bayramı'nda çalışmayacak. Kurban Bayramı resmi tatildir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

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