Bugün okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu bugün resmi tatil mi? İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlanıyor!

Bugün okullar tatil mi, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler İstanbul’un Kurtuluşu sebebiyle bir tatil açıklaması yapılıp yapılmadığını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, bugün okul var mı? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu bugün resmi tatil mi?
Bugün okulların tatil olduğu hakkında bir açıklama yapılmadı. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil değildir. Bugün tüm okullarda eğitim devam edecek.
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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