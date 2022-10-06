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Bugün okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu bugün resmi tatil mi? İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlanıyor!

06.10.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün okullar tatil mi, sorusunun yanıtı İstanbul'un Kurtuluşu sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. İtilaf Devletlerince 4 sene 10 ay 23 gün süren işgal, 6 Ekim 1923 tarihinde sona erdi. Bu sene İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yılı kutlanıyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden bu yana arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, bugün okul var mı? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu bugün resmi tatil mi?

Bugün okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu bugün resmi tatil mi? İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlanıyor!

Bugün okullar tatil mi, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler İstanbul’un Kurtuluşu sebebiyle bir tatil açıklaması yapılıp yapılmadığını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, bugün okul var mı? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu bugün resmi tatil mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün okulların tatil olduğu hakkında bir açıklama yapılmadı. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil değildir. Bugün tüm okullarda eğitim devam edecek.

İŞTE RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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