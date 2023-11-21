BUGÜN OKULLAR TATİL mi? Bugün okul var mı? 21 Kasım 2023 Salı kar tatil olan il ve ilçeler listesi: Bingöl, Erzurum, Zonguldak...

Okulların tatil durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri veli ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Pazartesi günü için Meteoroloji bazı iller için sarı ve turuncu uyarıda bulunmuş, kar ve fırtına nedeniyle birçok ilde okullar tatil edilmişti. Valiliklerden kar yağışı nedeniyle 'okul tatili' açıklamaları geldi. İşte, 21 Kasım 2023 Salı kar tatil olan il ve ilçeler listesi...

ZONGULDAK'IN EREĞLİ İLÇESİNDE EĞİTİME 2 GÜN SÜREYLE ARA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi. Buna göre 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde eğitim öğretime ara verildi.

KASTAMONU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği Cide'de taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Cide ilçemizde taşımalı eğitim ile okul öncesi ve özel eğitim kurumlarının tamamı, Ağlı ve İhsangazi ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime bugün 1 gün süre ile ara verilmiştir. " denildi.

ERZURUM VALİLİĞİ DUYURDU

Erzurum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Aşkale ve Horasan ilçelerinde kırsal mahallelerde taşımalı eğitime, Karayazı, Tortum ve Narman ilçelerinde taşımalı eğitime, Köprüköy ilçesinin kırsal mahallesinde taşımalı eğitime, Çat ve Tekman ilçelerinde eğitime salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

BİNGÖL'DE KAR YAĞIŞI!

Bingöl'de dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Yedisu ilçesinde okullar pazartesi günü tatil ilan edilmişti. Yedisu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "İlçemizde yaşanan aşırı soğuk, don ve buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek adına 21 Kasım Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitim ve öğretimine bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.





