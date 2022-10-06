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Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim metro, marmaray, İETT bedava mı? Toplu taşıma açıklaması

06.10.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün otobüslerin ücretsiz olup olmadığı merak konusu olurken konuya ilişkin beklenen açıklama yapıldı. 6 Ekim’de İstanbul’un Kurtuluşu için etkinlikler düzenlenecek ve kutlamalar yapılacak. Her yıl kutlanan günlerden biri olan 6 Ekim toplu taşıma tarifesi hakkında İETT tarafından yazılı açıklamada bulunuldu. Peki, 6 Ekim’de otobüsler ücretsiz mi? Bugün metro, marmaray, İETT bedava mı?

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim metro, marmaray, İETT bedava mı? Toplu taşıma açıklaması

Toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı ve konuya dair son dakika açıklamasında bulunulup bulunulmadığı merak edildi. Birçok kişi 6 Ekim’de İstanbul’un Kurtuluşunu kutlayacaklar. Önemli günlerde genellikle İETT tarafından toplu taşıma ücretsiz hale geliyor. Konu hakkında Ulaşım İstanbul tarafından da bir açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar...

6 EKİM’DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İETT tarafından yapılan açıklamada, '6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nda İstanbulkartınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.' denildi.

Ulaşım İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nda @istanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları, ücretsiz olarak hizmet verecektir."

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