Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim metro, marmaray, İETT bedava mı? Toplu taşıma açıklaması

Toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı ve konuya dair son dakika açıklamasında bulunulup bulunulmadığı merak edildi. Birçok kişi 6 Ekim’de İstanbul’un Kurtuluşunu kutlayacaklar. Önemli günlerde genellikle İETT tarafından toplu taşıma ücretsiz hale geliyor. Konu hakkında Ulaşım İstanbul tarafından da bir açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar...

6 EKİM’DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İETT tarafından yapılan açıklamada, '6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nda İstanbulkartınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.' denildi.

Ulaşım İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nda @istanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları, ücretsiz olarak hizmet verecektir."



