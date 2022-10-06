Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim metro, marmaray, İETT bedava mı? Toplu taşıma açıklaması

Toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı ve konuya dair son dakika açıklamasında bulunulup bulunulmadığı merak edildi. Birçok kişi 6 Ekim’de İstanbul’un Kurtuluşunu kutlayacaklar. Önemli günlerde genellikle İETT tarafından toplu taşıma ücretsiz hale geliyor. Konu hakkında Ulaşım İstanbul tarafından da bir açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar...
İETT tarafından yapılan açıklamada, '6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nda İstanbulkartınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.' denildi.
Ulaşım İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
"6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nda @istanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları, ücretsiz olarak hizmet verecektir."
Okuyucu Yorumları 0 yorum