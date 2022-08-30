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Bugün resmi kurumlar tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı, bugün bankalar çalışıyor mu?

30.08.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle bugün resmi kurumların tatil olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Bankaların yanı sıra bugün kargo, PTT, eczane ve hastanelere ilişkin detaylar da merak konusu oldu. Peki, bugün resmi kurumlar tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı, bugün bankalar çalışıyor mu?

Bugün resmi kurumlar tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı, bugün bankalar çalışıyor mu?

Bugün resmi kurumlar tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle birçok kişi arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, bugün resmi kurumlar tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı, bugün bankalar çalışıyor mu? Konuya ilişkin detaylaer haberimizde...

BUGÜN BANKALAR HİZMET VERİYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün bankalar kapalı olacak. FAST harici yapılan EFT'ler de 31 Ağustos Çarşamba günü hesaplarda olacak.

30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar resmi tatillerde hizmet vermiyor. Bu nedenle kargolar Zafer Bayramı'nda da kapalı.

Kargo şubelerinin kapalı olması sebebiyle kargo alım ve dağıtım işlemleri de yapılmayacak.

30 AĞUSTOS'TA PTT ŞUBELERİ AÇIK OLACAK MI?

PTT şubeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kapalı olacak ve 31 Ağustos Çarşamba günü hizmet vermeye başlayacak.

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER HİZMET VERECEK Mİ?

Eczaneler, hem Pazar günleri hem de resmi tatil günlerinde kapalı.

Dolayısıyla pazar günlerinde olduğu gibi 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı nedeniyle eczaneler nöbet sistemiyle hizmet verecek.

30 AĞUSTOS'TA HASTANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hastanelerin poliklinikleri gün boyu kapalı olacak. Ancak ihtiyacı olan kişiler 30 Ağustos Salı günü Acil Servisler'e başvurabilir. Poliklinikler ise 31 Ağustos Çarşamba gününden itibaren normal çalışma seyrine devam ederek mesai saatleri içinde hizmet verecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı son derece önemlidir.

Bilindiği üzere ülke işgal birliklerinin Türkiye sınırlarından çıkması daha sonra olsa da 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır.

2022 YILI RESMİ TATİLLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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30 Ağustos Zafer Bayramı
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