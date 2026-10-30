“Bugün temizlik yapacak gücüm yok” diyenlere evi hızlıca toparlamanın pratik yolları

"Bu temizlik nasıl bitecek" diye kara kara düşünüyorsanız korkmayın, çünkü yalnız değilsiniz. Yoğun iş ve okul temposunda temizliğe çoğumuzun zamanı kalmıyor. Yorgun bir haftanın ardından evde biriken kirleri temizlemekse giderek daha güç hale geliyor. İşte bu nedenle sizin için sıfır enerjiyle bile yapabileceğiniz en pratik yöntemleri derledik!

1. Göz önündeki dağınıklığı giderin.

Kendinizi yormak istemediğiniz günlerde evin genelini temizlemek zorunda değilsiniz. Bunun yerine en sık vakit geçirdiğiniz odaya girip ortalıktaki dağınıklığı kaldırmak bile yaşam alanında büyük fark yaratır. Sehpada biriken boş bardakları alıp koltuğun üzerindeki örtüleri katlamak ortama gayet düzenli bir hava verebilir.

2. Fazlalıkları kutuda toplayın.



Ortalığı toparlarken eşyaları yerine koymak her zaman en iyi seçenek. Ancak aşırı yorgun olduğunuz günlerde elinize boş bir kutu alıp fazlalıkları bu kutuda biriktirmeyi tercih edebilirsiniz. Böylece etrafa dağılan eşya sorunundan kurtulursunuz. Daha çok enerjiniz olan bir günde bu kutudaki eşyaları yerlerine koymak isteyebilirsiniz.

3. Bulaşıkları kaldırın.



Bazen bir evi kirli ve dağınık gösteren temel unsur, mutfak tezgahındaki yığıntıdır. Akşamdan kalan kirli tabaklar, yıkanıp toplanmamış bulaşıklar ya da yemek artıkları ortamın hijyenini de hızlı bir şekilde riske atar. Yorgun olduğunuz günlerde kirlilerin hepsini temizlemek zorunda değilsiniz. Ama sadece kirlileri bulaşık makinesine dizmek bile, inanın görsel açıdan büyük ferahlık sağlar.

4. Yatağı toplayın.



Gündüzleri evden aceleyle çıkıyorsanız yatağı toplamak can sıkıcı bir mesele olabilir. Üstelik tüm günü dışarıda geçirirken akşam tekrar dağılacak bir yeri toparlamak da anlamsız gelebilir. Oysa derli toplu bir yatak evin enerjisini tamamen değiştirir. Uyandıktan sonra sadece birkaç dakikanızı ayırarak odanıza ferah bir atmosfer kazandırabilirsiniz.

5. Evi düzenli olarak havalandırın.



Bazen temizlik hissinin temelinde koku vardır. Havalandırılmayan bir ev kısa sürede kokarak bunaltıcı hale gelebilir. Güne başlarken ya da akşam işten döndükten sonra sadece 5 dakika camları açıp ortamı havalandırmak, eve taze ve ferah bir hava katar.

6. Her seferinde tek bölgeye odaklanın.



Yorgun olduğunuz günlerde tüm evi toparlamaya girişirseniz kısa sürede çileden çıkabilirsiniz. Oysa bu anlarda ihtiyacınız olan daha pratik ve hızlı bir temizlik sistemidir. Telefonunuzdan 10 dakikalık bir alarm kurarak ve bu süreyi sadece tek bir alanı temizlemeye ayırarak, evdeki ağır havadan kurtulabilirsiniz. Örneğin bu süreyi sadece banyo temizliğine ya da mutfağı toparlamaya ayırabilirsiniz.

7. Güçlü bir süpürge edinin.



Evin temiz ve düzenli görünmesi için güçlü bir süpürge edinmeniz şart. İşten döndükten sonra sadece 10 dakikalık bir zaman diliminde bile tüm evdeki kırıntılardan ve tozlardan kurtulabilirsiniz. Bu da bazen iç mekanın atmosferini değiştirmek için yeter de artar.

8. Çöpü çıkarmayı ihmal etmeyin.



Evde uzun süre bekleyen çöp adeta mikrop yuvasına dönüşür. Hem sağlığınızı hem de evin havasını kötü etkiler. Gündüz evden çıkarken çöp atma alışkanlığı edinirseniz bekleyen çöpün yaratacağı kir, koku ve hijyen problemlerinden de kurtulabilirsiniz.

9. Askı yöntemiyle yer kazanın.



Bazen evin dağınıklığı, sabahları üst üste deneyip etrafa fırlattığınız farklı farklı kıyafetlerden kaynaklanır. Sandalyenin ve yatağın üzerine dağılan kıyafetlerle her akşam tekrar yüzleşmekse gerçek anlamda enerjinizden çalar. Eğer kıyafetleri katlamak size zor geliyorsa her şeyi askıya asmayı deneyebilirsiniz. Böylece hem vakitten kazanırsınız hem de kıyafetlerin odaya dağılmasını önlersiniz.

10. Gün sonu veya gün başı rutini oluşturun.



Hiç haliniz olmayan zamanlarda temizlik lafının kendisi bile çok yorucu gelebilir. Ancak gün sonunda veya güne başlarken tekrarlayacağınız kolay bir rutin edinirseniz evin kısa sürede kontrolden çıkmasını önlersiniz. Akşamları salonda biriken boş bulaşıkları lavaboya götürebilir ve tezgahı silip düzenleyebilirsiniz. Sabahları ise odayı havalandırıp yatağı toplayabilir, salondaki koltuk minderlerini kabartabilirsiniz.