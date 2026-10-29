Evin en çok toz tutan yerleri belli oldu: Temizlerken buraları atlamayın!

Bazen evi ne kadar temizlersek temizleyelim ortalıkta uçuşan tozlardan kurtulamayız. Her gün süpürge tutsak bile evin gizli köşelerine yerleşen tozlar sürekli ortalığa dağılır. İşte bu nedenle temizliğin kalıcı olmasını sağlamak için toz tutan bu alanları asla atlamamak gerek:

1. Gardırop ve mutfak dolap kapaklarının üstü

Göz hizamızın çok üzerinde kalan dolap kapakları, yerden havalanan tozların birikmesi için idealdir. Üstelik bu alanları sık sık temizleyemediğimiz için biriken toz miktarı kısa sürede artabilir. Temizlik yaptıktan sonra dolap kapaklarının üstlerine streç film ya da örtü sermek burada faydalı bir ipucu olabilir.

2. Süpürgelikler ve kapı pervazları



Evi süpürüp silerken genellikle zemine odaklanırız ama zeminin birkaç santim üstündeki süpürgelikleri ve kapı pervazlarını gözden kaçırırız. Oysa havada uçuşan tozlar yer çekimiyle birlikte ilk olarak buralara çöker. Toz alırken işe yukarıdan başlayıp en son zemin temizliğine geçmek, işleri fazlasıyla kolaylaştırabilir.

3. Elektronik eşyalar ve kablolar



Televizyon arkaları, modemler, oyun konsolları ve bilgisayar klavyeleri evdeki görünmez tozların toplandığı alanlardır. Elektrik enerjisi nedeniyle etraftaki tozları adeta vakum gibi çeken bu tür yüzeylerde silikonlu temizleyiciler ve mikrofiber bezler kullanmak gerekir. Ayrıca kablo düzenleyici kutulardan faydalanmak da iş yükünü hafifletebilir.

4. Stor ve tül perdeler



Sürekli kapı pencere açarken dışarıdan gelen tozlar ilk olarak perdelere tutunur. Özellikle kıvrımlı ve pilili perde aralarındaki tozlar zamanla o beyaz temiz rengin bile kırılmasına neden olabilir. Perdeleri yıkamak bir çözüm olsa da her zaman yapılamayabilir. Bunun yerine stor perdeleri elektrikli süpürgeyle süpürmek, tül perde aralıklarını ise toz toplayıcılarla almak daha pratik bir çözüm sunabilir.

5. Yatak başlıkları ve koltuk yüzeyleri

Evdeki tozların bir kısmı insan derisi döküntülerinden ve tekstil liflerinden oluşur. Zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz yatak başlıkları da bu nedenle sık tozlanan alanlardandır. Yatak çarşaflarını haftada bir değiştirmek ve her değişim sırasında yatak başını silmek tozları kontrol etmeye yardımcıdır. Koltuklarda ise süpürgelerin tekstil başlıklarından faydalanmak bazen hayat kurtarabilir.

6. Açık kitaplıklar ve raflar



Salonları süsleyen açık raflardaki ve kitaplıklardaki üst üste dizilen objeler estetik görünse de temizlik açısından tam bir baş belasıdır. Raflardaki eşyaların girintili çıkıntılı yüzeyleri tozun yerleşmesi için ideal alan yaratır, bize de can sıkıcı bir iş yükü bırakır. Bu alanlarda tozlanmayı azaltmak için eşya azaltmak en ideal çözümdür. Değerli objeleri ve kitapları cam kapaklı dolaplara yerleştirmek tüm sorunu ortadan kaldırabilir.

7. Aydınlatma elemanları

Tavan lambaları ve avizeler gözden uzak oldukları için aylarca temizlenmeden kalabilir. Evde havalanan veya dışarıdan uçan tozlarsa ilk olarak bu tür alanlara yerleşir. Üstelik buradan tüm eve dağılarak evde geçmeyen bir toz problemine yol açabilir. Lambaları temizlemek için en ideal yöntem, mikrofiber bez kullanmak ve sirkeli su karışımından faydalanmaktır. Böylece hem ışık kalitesi artar hem de tozun bu yüzeylere yapışması önlenir.

8. Kalorifer peteklerinin arası

Kış aylarında ısınan hava yükselirken yerdeki tüm tozu da beraberinde sürükler ve bu tozlar kalorifer peteklerinin içindeki o dar alanlara sıkışıp kalır. Petekler çalıştığı sürece bu gizli tozlar sürekli havaya karışarak evin tekrar tekrar tozlanmasına neden olur. Buradaki en pratik çözüm, peteklerin arkasına veya altına nemli havlu sermektir. Ardından yukarıdaki ızgaralardan aşağıya doğru saç kurutma makinesiyle yüksek güçte hava üflemek tüm tozların aşağıdaki nemli yüzeye düşmesini sağlar.