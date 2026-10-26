Evcil hayvanınızla ilişkinizi 8 soruda test ediyoruz!

1/8 Eve geldiğinde evcil hayvanın seni nasıl karşılıyor? Bütün gün onu beklemişim gibi sarılır, sever, öperim. Selamlaşır, biraz vakit geçirir ve sonra işlerime dönerim. Hemen oyun moduna geçer, birlikte eğlenmeye başlarız. Önce keyfinin yerinde olup olmadığını kontrol ederim. Evdeki düzenimiz onun ruh haline göre şekillenir.

2/8 Evcil hayvanın hastalandığında ya da keyifsiz olduğunda ne yaparsın peki? Ben de onunla birlikte üzülürüm. İyi olana kadar aklım sürekli onda kalır. Belirtilerini takip eder, gerektiğinde veterinerden yardım alırım. Onu rahatlatmak için sevdiği oyunlara ve etkinliklere yönelirim. Hemen bütün programımı iptal eder, başında nöbet tutmaya başlarım.

3/8 Burası önemli! Telefonunun fotoğraf galerisine baksak evcil hayvanınla ilgili neler görürüz? Birbirimize sarıldığımız, uyuduğumuz ve sevgi dolu anlarımızın fotoğraflarını. Günlük hayatımızdan birkaç güzel kareyi, belki bir iki videoyu. Komik hareketlerini, tuhaf uyku pozlarını ve komik suratlarını. Binlerce fotoğrafını, ayrı bir albümünü ve muhtemelen onun adına açılmış bir sosyal medya hesabını.

4/8 O zaman soralım! Sen evcil hayvanını hangi kelimeyle tanımlarsın? Sevecen Yaramaz Uysal Meraklı

5/8 Tatile çıkman gerektiğinde evcil hayvanın için ne yaparsın? Ondan ayrı kalacağım için daha yola çıkmadan özlemeye başlarım. Güvenilir bir bakım planı yapar, ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak birini ayarlarım. Onun da gelebileceği bir tatil seçeneği varsa hiç düşünmeden değerlendiririm. Tatil planımı onun bakım koşullarına göre baştan aşağı yeniden düzenlerim.

6/8 Evcil hayvanın bir hediye seçebilseydi hangisini isterdi? Mama Top Yatak Ödül

7/8 Tam çalışmaya ya da bir işe odaklanmışken evcil hayvanın yanına gelirse ne yaparsın? İşimi bırakıp onu severim. Sonuçta bu sevgi çağrısına kim hayır diyebilir? Biraz ilgilenir, sonra işime devam ederim. Kısa bir oyun molası verir, birlikte enerjimizi atarız. Ne yapıyorsam bırakırım. Evdeki asıl yöneticinin kim olduğu belli!