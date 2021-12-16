Bugün ve yarın okullar tatil olur mu? Valiliklerden ’16 ve 17 Aralık okullara kar tatili haberi’ bekleniyor

Özellikle kar yağışının etkili olduğu yurdun birçok bölgesinden gelebilecek tatil haberleri nedeniyle valiliklerin internet siteleri ve valilerin sosyal medya hesapları öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından mercek altına alındı. ‘’Bugün ve yarın okullar tatil olur mu?’’ sorusuna yanıt aranıyor…

BUGÜN VE YARIN OKULLAR TATİL OLUR MU?

Valiliklerden henüz bir tatil bildirisi paylaşılmadı. Bununla ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer alacaktır.

İşte yurttan gelen kar haberleri...

BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE KAR YAĞIŞI

Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde Silivri'nin bazı köylerinden kar İstanbul'a giriş yapmıştı. Günün ilk ışıklarında havanın da iyice soğumasıyla Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de mevsimin ilk kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde yola çıkan bazı vatandaşlar ise Beylikdüzü son durak metrobüs üst geçidinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

KIRKLARELİ'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olması beklenen kar yağışı Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Demirköy ilçesindeki Mahya tepeyi ve Kofçaz ilçesini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşattı.

Devrim Mert Demir kar yağdığını duydukları gibi sınır kapısına gittiklerini belirterek, “Kar yağdığını duyduk. Arkadaşlarla hemen kar topu savaşı yapmaya geldik buraya. Gayet güzel bu özleme hasret kalmışız. İnşallah merkezimizde yağar. Burası uzak olmasına rağmen geldik. Yalnız sürücülere dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Sis çok var bu saatten sonra gizli buzlanma olabilir. Dikkatli olsunlar lütfen” dedi.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar başlatıldı.

İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerine kar sulu bir şekilde etkili olmaya başladı. Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

BOLU DAĞI'NDA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Bolu’da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karla mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 100 ton solüsyon ve 5 bin ton tuz depolayan Karayolları ekipleri D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

KAZDAĞLARI'NIN YÜKSEKLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında sınır olan Kazdağları’nda Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle kar yağışı etkili oldu. Çanakkale’nin Yenice ilçesi Kalkım beldesi yükseklerinde Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı bölgelerinde kar yüksekliği yer yer 5 santimetreyi aştı. Ağaçlar beyaz örtüsüne kavuştu. Bölgede off road yapan Onur Sezer "Öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde artan yağış ile Kazdağları beyaz örtüsüne kavuştu." dedi. Kar yağışının aralıklar ile Kazdağları’nda önümüzdeki haftada devam etmesi bekleniyor.

ÇAL'A MEVSİMİN İLK KARI

Çal ilçesi İsabey Mahallesinde yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı yağdı. İsabey mahallesinde ve Çökelez Dağı’nda sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı. Yağışın ardından beyaz örtü ile kaplanan mahallede kartpostallık görüntüler oluştu. İlçe merkezinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görülürken, kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştüğü ifade edildi.

KARLA KAPLI YEDİGÖLLER YOLUNDA ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun ünlü turizm merkezlerinden Yedigöller Milli Parkı’nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte güzergahta bulunan yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplanırken, yoldaki kar kalınlığı da 10 santimetreye yaklaştı.

Sürücülerin zor anlar yaşadığı Yedigöller yolunda seyir halinde olan bir minibüsün arkasında bulunan basamağına çıkan 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

KAR YAĞIŞININ DUYAN BİLECİKLİLER KAPAKLI KÖYÜNE KOŞTU

Bilecik'te yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağarken, kar yağışını duyan Bilecikliler Kapaklı köyüne koştu.

Bilecik kent merkezine bağlı bin 276 rakımlı Kapaklı köyüne mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışını duyan Bilecikliler köye akın ederken, bol bol fotoğraf çekindiler. Yer, yer 3 santimetreye ulaşan kar kalınlığı köylüler tarafından da büyük sevinçle karşılandı. Hava sıcakları kar yağmasının ardından hissedilir derecede azaldı.

ERİKLİTEPE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Gölcük'ün turistik alanlarından Eriklitepe Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kartepe'de gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Gölcük ilçesinin yüksek kesimlerin de etkili oldu. Gölcük ilçe sınırları içerisinde bulunan Eriklitepe Tabiat Parkı'da kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Eriklitepe'de bulunan vatandaşlar ise cep telefonları ile ortaya çıkan manzarayı görüntüledi, kar yağışının keyfini sürdü.

ESKİŞEHİR VE ÇEVRESİNDE KAR YAĞIŞININ 6 GÜN ETKİSİNİ GÖSTERMESİ BEKLENİYOR

Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da soğuyan havayla birlikte yoğun kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Eskişehir'in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışının, akşam saatlerinden itibaren şehir merkezinde de görüleceği ifade edildi. Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahminlerine göre kar yağışı 20 Aralık'a kadar etkisini gösterecek.

Hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki günlerde, mevsim normallerinin 1 ile 3 derece altında seyredeceği öğrenildi. Eskişehir’de hava sıcaklığının en yüksek 5 derece, en düşük ise 0 derece olacağı tahmin edilirken, rakımı 1000 metrenin üzerindeki yerlerde ise termometreler 0 derecenin altını gösterecek. Ayrıca Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nce gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olayları hakkında uyarı yapıldı.

SAKARYA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu Sakarya’da yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde etkisini kara bıraktı. Akyazı ilçesinde etkisini gösteren kar ile birlikte yaylalar beyaza büründü. Kar kalınlığı ise yer yer 10 santimetreyi buldu.

KAR ANKARA'NIN KAPISINA DAYANDI

Ankara ile Bolu sınırında yer alan Cankurtaran bölgesinde başlayan ve etkili olan yağışta kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Karayolları ekiplerinin de hazır beklediği bölgede yağışlar devam ederken, bazı sürücüler ise, karın güzelliği karşısında bol bol fotoğraf çektirip, kar topu oynadı. Çam ağaçlarının da beyaz örtüyle kaplandığı yol güzergahında kar yağışının devam edeceğinden sürücülerin dikkatli olunması istendi.

KARTEPE'DE KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYİ BULDU

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, kar kalınlığı ise 40 santimetreye kadar ulaştı. Yağış sonrası kayak pistleri açılmaya hazırlanırken, vatandaşlar da karla oynamak ve fotoğraf çekmek için Samanlı Dağları'na akın etmeye başladı. Etkisi süreceği öngörülen kar yağışının, Kartepe'de kış tatili için hareketli bir sezonu beraberinde getirmesi bekleniyor.

''GÜZEL BİR SEZON BEKLİYORUZ''

Uzun yıllardır Kartepe’de işletmecilik yapan Dursun Deniz, hareketli bir kış sezonu beklediklerini ifade ederek, "Yaklaşık 40 santimetrelik kar yağdı. Güzel bir sezon bekliyoruz. Önümüzdeki cuma günü büyük ihtimalle pistleri açma durumumuz var. Burası İstanbul’a yakınlığıyla da ön plana çıktığı için sömestrler hep dolu geçiyor. Yurt dışından da çeşitli ülkelerden turistler geliyor. Böyle yağmaya devam etmesi bekleniyor, tahminimizce 3-4 ay daha yerde kar kalmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

MANİSA SPİL'DE KAR KALINLIĞI 15 ARALIK'TA 5 SANTİMETREYE ULAŞMIŞTI

Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkı, beyaz örtü ile kaplandı. Bin 200 rakımlı Atalanı mevkiinde kar kalınlığı yarım santimetreyi bulurken, zirveye yakın olan Bayraktepe mevkiinde kar kalınlığı 3 santimetreye, bin 517 rakımlı zirvede bulunan yangın gözetleme kulesi mevkiinde ise kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Kar yağışının hafta sonuna kadar sürmesi beklenirken, Manisa kent merkezinde de soğuk hava etkisini hissettirmeye başladı.

Spil Dağı Milli Parkı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri tarafından yollarda önlem alınmaya başlanırken, kış lastiği veya zinciri bulunmayan araçların Spil Dağı'na çıkmaması istendi.





