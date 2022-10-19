Bugüne kadar çöpe attığınız için üzüleceksiniz! Asıl şifası kabuğunda saklı

Nar, kış aylarının en sevilen meyveleri arasında bulunuyor. Narı ayıklamak birçok kişiye zor gelse de bu şifalı meyve kış aylarında her evde yer alıyor. Narı zorlukla ayıkladıktan sonra çıkan kabuklarını çöpe atmak büyük yanlış olarak görülüyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu,virüslere karşı gizli silahını açıkladı. Grip gibi hastalıklardan korunmak ve kışın vücut direncinizi artırmak istiyorsanız nar kabuklarını kesinlikle atmamanız gerekiyor.

VİRÜSLERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

Kışın hastalıklardan korunmanın püf noktalarını paylaşan İbrahim Saraçoğlu, virüslere karşı koruma sağlayan kürünü paylaştı. Nar kabuklarıyla yapılan çayın etkilerinden bahseden Saraçoğlu, soğuk algınlığına ve virüslere karşı koruma sağladığını belirtti. İşte nar kabuğu ile yapılan çayın tarifi...

NAR KABUĞU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

Bir su bardağı artırma su

Bir yemek kaşığı nar kabuğu

3 tane karabaş otu

Yapılışı

Bir cezveye suyu koyun su kaynarken nar kabuklarını ve karabaşı ufalayarak atın. 8 dakika kaynadıktan sonra süzüp içiniz Günde 1 ya da 2 bardak tüketin.

NAR KABUĞUNUN FAYDALARI

Nar kabuğu içerisinde yüksek oranda antioksidan bulunur. Bu da düzeni tüketim ile birlikte vücutta biriken toksinlerin atılmasında yardımcı olur. Alkol, sigara gibi sağlığa zararlı maddelerin insan vücudunda yarattığı olumsuz etkilerin de azaltılmasında yardımcı olur.

Karaciğerin temizlenmesinde yardımcıdır.

İshalin durmasında etkilidir.

Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Kan dolaşımının hızlanmasını sağlar.

Tansiyonun düşürülmesinde etkilidir.

Kalp krizi riskini azaltır.

Diş eti iltihaplarını iyileştirmede yardımcıdır.

Cildi yeniler. Işıltı kazanmasına yardımcı olur.

Gribal hastalıklara iyi gelir.

Bağışıklık sisteminde koruyucu bir duvar görevi görür.

Deride meydana gelen yanıklarda, kesiklerde yana böcek ısırıklarında tedavi amaçlı kullanılır.