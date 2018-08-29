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Buika, 16 Eylül'de İstanbul'da konser verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:11 | Son Güncelleme

Buika, 16 Eylül'de İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - İspanyol aşk şarkılarının sevilen sesi Buika, "7. Uluslararası Klarnet Festivali"nde hayranlarıyla buluşacak.

Sanatçı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 16 Eylül'de konser verecek.

İkinci albümü "Mi Nina Lola" ile İspanyol Müzik Ödülleri'nde "En İyi Prodüksiyon" ve "En İyi İspanyolca Albüm" dallarında ödül alan genç sanatçı, "El Ultimo Trago" albümüyle de "En İyi Tropikal Albüm" dalında ödüle layık görüldü.

Reggae, Ragga, Flamenko, R&B, Afrobeat ve Gospel müzik türlerindeki eserleri yorumlayan sanatçı, flamenko ile cazı bir araya getirerek hayran kitlesini genişletti.

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