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  4. Bulaşıcı "kırmızı göz" hastalığı alarma geçirdi! Hızla yayılıyor: Vaka sayısı 7 bin 500'ü geçti

Bulaşıcı "kırmızı göz" hastalığı alarma geçirdi! Hızla yayılıyor: Vaka sayısı 7 bin 500'ü geçti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
16.04.2024 11:36
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Uganda'da son 3 haftada bulaşıcı "kırmızı göz" (konjonktivit) hastalığına yakalananların sayısının 7 bin 500'ü geçtiği bildirildi.

Bulaşıcı "kırmızı göz" hastalığı alarma geçirdi! Hızla yayılıyor: Vaka sayısı 7 bin 500'ü geçti

Uganda Sağlık Bakanlığının açıklamasında, ülke genelinde "kırmızı göz" hastalığının arttığına dikkat çekildi.

SALGIN HASTALIK ALARMA GEÇİRDİ

Açıklamada, son 3 haftada vaka sayısının 954'ten 7 bin 596'ya yükseldiği belirtildi.

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Hapishane, okul ve sağlık merkezlerinde artış gösteren vakaların daha çok Kampala, Arua, Mbale ve Kagadi gibi bölgelerde yoğunlaştığı kaydedildi.

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Sağlık uzmanları, "kırmızı göz" hastalığının fabrika, çarşı, pazar ve plazalar gibi ortamlarda ve yoğun nüfuslu şehirlerde hızla yayıldığı uyarısında bulundu.

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"Kırmızı göz" hastalığına yakalananlara, siyah gözlük takmasını tavsiye eden uzmanlar, bu kişilerin yataklarını ve kullandıkları eşyaları ayırmaları gerektiğini vurguladı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Konjonktivit (kırmızı göz hastalığı)
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