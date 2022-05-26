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Bulaşık deterjanının bu faydasına şaşıp kalacaksınız! Düzenli olarak tuvalete döktüğünüzde...

26.05.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulaşık deterjanı, bulaşıkları yıkamanın yanı sıra son yıllarda daha çok tercih edilen aromatik hoş kokularıyla da ön plana çıkıyor. Bulaşık deterjanının işlevinin sadece bulaşık yıkamadan ibaret olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü, bulaşık deterjanı aynı zamanda herkesin korkulu rüyası olan bir sorunu çözmenin en basit yoludur...

Bulaşık deterjanının bu faydasına şaşıp kalacaksınız! Düzenli olarak tuvalete döktüğünüzde...

Bulaşık deterjanı, bulaşıkları tertemiz yapmanın yanı sıra hoş koku da verir. Bulaşık deterjanını mutfak dışında kullanmadıysanız şimdi size pratik ve şaşırtıcı bir yolu olduğunu anlatacağız.

NEDEN KLOZETE BULAŞIK DETERJANI DÖKMELİSİNİZ?

Tıkanmış tuvaletle, istisnasız herkesin korkulu rüyasıdır. Sifonu çektiğinizde su seviyesi yükselir ve kötü bir şeyin habercisi olan bir ses duyarsınız. Şanssızsanız, tuvalet taşacak ve bu da işleri daha da kötüleştirecektir. Tıkalı hatta taşmış bir klozetin evin veya ofisin içinde yarattığı tahribat çok kötü oluyor. Tuvaleti yıkamak kirli bir iştir, ancak mümkün olduğunca çabuk yapılmalıdır. Çünkü her saniye aleyhinize işliyor.

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TIKANMIŞ TUVALET NASIL AÇILIR?

Tıkanmış tuvalet için öncelikle eğer varsa pompa kullanılır. Ancak bu her zaman yeterli ve etkili değildir. Pahalı kimyasal ürünler de etkili bir çözüm değil. Neyse ki, daha kolay, daha ucuz ve muhtemelen mutfağınızda zaten bulundurduğunuz bir çözüm var: Bulaşık deterjanı!

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BULAŞIK DETERJANI İLE TIKALI KLOZET NASIL AÇILIR?

Tıkalı tuvaleti açmak için ihtiyacınız olan şey ılık su ve bulaşık deterjanıdır. Tıkanmış tuvalete yeterli miktarda bulaşık deterjanı dökün. Yavaş yavaş aşağı inmeye başlayacağınızı göreceksiniz. Şimdi ılık suyu (tuvalete zarar verebileceğinden kaynar su olmasın!) dolana kadar tuvalete dökün.

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Sabunun ve suyun işe yaramaya başlaması için 20-30 dakika bekleyin. Su, tıkanıklığın içinden ve aşağıya doğru yolunu bulacaktır. Daha sonra sifonu çekin ve tıkanıklığa veda edin!

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TUVALETİN TIKANMAMASI İÇİN

Tuvaletiniz sık sık mı tıkanıyor? Aralıklarla bulaşık deterjanı dökün, bu şekilde tuvaletiniz çok sık tıkanmayacaktır.


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Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?
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