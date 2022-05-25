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Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

25.05.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulaşık makineleri mutfağın demirbaş beyaz eşyasıdır. Özellikle çalışan kişilerin hayatını kurtaran bulaşık makinesi hem zamandan hem de sudan tasarruf edilmesini sağlar. Bulaşık makinesi kapasitesinden çok doldurulursa bulaşıklarınızı tam olarak yıkamayabilir. Aynı zamanda bulaşıklarda kalan artıklar temizlenmediğinde kötü kokuya neden olabilir. Son yıllarda bulaşık makinesine limon koyarak çalıştırmanın birçok faydası olduğu ortaya çıktı. Peki, bulaşık makinesine limon konuşunca ne olur?

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Modern zamanın en büyük nimetlerinden biri olan bulaşık makineleri, en çok satılan beyaz eşyalarından biri olarak ön plana çıkıyor. Kadın erkek demeden herkesin pratik bir şekilde kullanabildiği bulaşık makineleri zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor. Bulaşık makinesindeki bulaşıkların daha temiz olması için son yıllarda limon tercih ediliyor.

NEDEN BULAŞIK MAKİNESİNE LİMON KONULUR?

Neredeyse her evde olan bulaşık makinesi, bir kerede birçok parça bulaşık yıkayarak büyük kolaylık sağlıyor.

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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok farklı program ve özelliği sahip olan makineler zamanla çok kullanımdan dolayı kir ve kalıntı bırakabiliyor. Bu durumda bulaşıklarınızda artık kalmaması ve tertemiz olmasını sağlamak için bilmeniz gereken bazı detaylar var.

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Ev temizliğinde karbonatla birlikte kullanıldığında mucize yaratan limonlar bulaşık makinesinde de fayda sağlıyor. Bulaşık makinesine limon koyduğunuzda, bulaşıkların makineden pırıl pırıl çıkmasını sağlayabilirsiniz.

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Limon asidik yapısı onu pH 2 değerine sahip doğal olduğu için temizlikte tercih ediliyor. Limonun antibakteriyel özelliği sayesinde bütün mikropları yok ediyor.

EĞER LİMON YOKSA...

Ayrıca bulaşık makinesinin çeşitli bölgelerine saklanmış yemek kalıntıları, bakterileri de dezenfekte ediyor.

Özetle limon sayesinde bulaşıklardaki inatçı lekeler, yemek kalıntıları, su lekesi çıkıyor ve bütün hepsinin parlamasını sağlıyor. Evde limon bulamadığınız durumlarda aynı familyaya ait yani turunçgillerden olan portakal, greyfurt ve lime de kullanarak bulaşıklarını parlatabilir ve temizleyebilirsiniz.


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