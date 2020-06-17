Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!

Pazar ve market tezgahlarını sarı rengiyle süsleyen limon, her mutfakta ve dolapta kendine yer buluyor. Salataların vazgeçilmezi olarak sofralarımıza konuk olan limonun suyunu tamamen çıkarmamız çoğu zaman imkansız olmakla birlikte çok zor. Bu da limonun daha kullanılabilecek kısımları olmasına rağmen çöpe gittiği anlamına geliyor. Gereksiz yere çöpe giden çok fazla yiyecek olmakla birlikte bazı durumlarda bunları çöpe atmak yerine farklı şekilde kullanmak mümkün. Limonun yemekler haricindeki kullanım alanlarından en önemlisi ise bulaşık makinesi. Peki, limon bulaşık makinesinde nasıl bir etki gösteriyor?

DOĞAL TEMİZLİK

Karbonat ve sirkenin ev temizliğinde, hatta şampuan yerine saç temizliğinde bile kullanılmasına aşina olabilirsiniz. Limon da karbonat ve sirke gibi ev temizliğinde kullanılan doğal ürünlerden yalnızca biri. Limonun içerisinde bulunan sitrik asit sayesinde oluşan düşük pH derecesiyle antibakteriyel özellik gösteren limon ile deterjansız bir şekilde doğal hijyeni sağlayabilirsiniz. Hatta karbonat ve limon bir arada müthiş bir ikili olarak tüm yapay temizleyicilere savaş açabilir.