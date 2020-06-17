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Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Limonun içeriğinde yer alan C vitamini ile bakterilere karşı vücut savunmasına olan katkısı herkes tarafından biliniyor. Bulaşık makinesinde elde edeceğiniz faydaları öğrendikten sonra artık kullanılmış limonlarınızı çöpe atmak yerine bulaşık makinenizde kullanmayı tercih edeceksiniz. Neymiş bu faydalar yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!

Pazar ve market tezgahlarını sarı rengiyle süsleyen limon, her mutfakta ve dolapta kendine yer buluyor. Salataların vazgeçilmezi olarak sofralarımıza konuk olan limonun suyunu tamamen çıkarmamız çoğu zaman imkansız olmakla birlikte çok zor. Bu da limonun daha kullanılabilecek kısımları olmasına rağmen çöpe gittiği anlamına geliyor. Gereksiz yere çöpe giden çok fazla yiyecek olmakla birlikte bazı durumlarda bunları çöpe atmak yerine farklı şekilde kullanmak mümkün. Limonun yemekler haricindeki kullanım alanlarından en önemlisi ise bulaşık makinesi. Peki, limon bulaşık makinesinde nasıl bir etki gösteriyor?

DOĞAL TEMİZLİK

Karbonat ve sirkenin ev temizliğinde, hatta şampuan yerine saç temizliğinde bile kullanılmasına aşina olabilirsiniz. Limon da karbonat ve sirke gibi ev temizliğinde kullanılan doğal ürünlerden yalnızca biri. Limonun içerisinde bulunan sitrik asit sayesinde oluşan düşük pH derecesiyle antibakteriyel özellik gösteren limon ile deterjansız bir şekilde doğal hijyeni sağlayabilirsiniz. Hatta karbonat ve limon bir arada müthiş bir ikili olarak tüm yapay temizleyicilere savaş açabilir.

BULAŞIK MAKİNESİNDE KULLANIMI

İkiye bölerek kullandığınız limonları bulaşık makinesinin bardak çekmecesine telin üzerine ya da kaşık-çatal sepetinin üzerine yerleştirebilirsiniz. Makine çalıştırıldıktan sonra içerisinde dönen sıcak suyla birlikte limonun bünyesindeki su makinenin yıkama suyuna karışacak, böylece bulaşıklarınız limon suyuyla temizlenmiş olacaktır. Çamaşır suyunun yerini tutabilen limon, aynı şekilde beyazlatıcı etkiye sahip olduğu için tabaklarınızın üzerinde yer alan yemek lekelerini çıkaracaktır.

Limon

MAKİNEYE YAYILAN MİS GİBİ LİMON KOKUSU

Bulaşık makinenize koyduğunuz limon ile yıkanan bulaşıklarınızın limon kokmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca yeterince dolmadığı için çalıştırmadığınız makinenizde bekleyen kirli bulaşıkların yaydığı kokuları da engelleyebilirsiniz. Bunun için özel olarak üretilmiş ürünler var ancak yapay kokular ve ekstra kimyasallar yerine doğal ürünleri tercih edenler için limon iyi bir alternatif. Limonun ferahlatıcı kokusunu sevmeyen insan yoktur diye düşünüyoruz.

PARLATICI ETKİSİ

Yıkanmış bardaklarınızda ve çatal, kaşık ve bıçaklarınızda gördüğünüz su lekelerinden daha can sıkıcı bir görüntü olamaz. Bu durum genelde parlatıcısı bitmiş bir makinede karşılaşacağınız bir sorun. Su lekesinin oluşmasını engelleyerek bulaşık makinesi parlatıcısı görevi görmesi limon kabuklarından alacağınız diğer bir fayda olarak karşınıza çıkıyor. Böylece lekesiz ve parlak bardak, çatal, kaşık ve bıçaklar elde edebilirsiniz.

Ancak unutmamakta fayda var, makinenizden en iyi şekilde verim elde etmek ve ömrünü uzatmak için makinenizin tuz ve parlatıcı haznelerinin dolu olduğundan emin olun.

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