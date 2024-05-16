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    4. Bulaşık makinesi deterjanlarının bilinmeyen bir zararı ortaya çıktı! İşte çözümü

    Bulaşık makinesi deterjanlarının bilinmeyen bir zararı ortaya çıktı! İşte çözümü

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    16.05.2024 01:10
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    Günlük hayatta kolaylık sağlayan ev aletlerinden biri de bulaşık makineleri. Yığınlarca bulaşığı tek seferde yıkayan bulaşık makineleri kendilerine özel üretilen deterjanlar eşliğinde çalışıyor. Araştırmalara göre bulaşık makinesinde kullanılan deterjanların içeriğindeki alkol etaksilat maddesi adeta zehir saçıyor.

    Mutfakta kolaylık sağlayan bulaşık makinesinde doğru deterjan tercihi hem sağlık hem de hijyen açısından oldukça önemli. Bulaşık makinesi deterjanlarının içerisinde yer alan bir maddenin insan vücuduna ciddi zarar verebileceği öğrenildi.

    MUTFAKTAKİ GİZLİ TEHLİKE

    Bulaşık makinesi deterjanlarının bağırsaklara zarar verebileceği ortaya çıktı. Bu deterjanların içeriğinde yer alan alkol etaksilat maddesi bağırsakları etkiliyor.

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    Amerika'daki Türk biliminsanlarının da aralarında bulunduğu bir ekibin yaptıkları bir araştırmaya göre bağırsak hücrelerinize zarar verir ve geçirgen bağırsak sendromu yapabilir.

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    Normal bir bulaşık makinesi deterjanıyla bulaşıkları yıkadığınızda alkol etaksilatın bulaşıkların üzerinde kalması problemi oluşturuyor. Yemek yerken ve bir şeyler içerken de vücudunuza almış oluyor ve potansiyel olarak bağırsaklara zarar veriyorsunuz.

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    Bulaşık makinesi kullanıyorsanız olabildiği kadar doğal bir deterjan tercih etmeye çalışmalısınız. Ek durulama opsiyonu varsa onun da faydası olacaktır. Ayrıca parlatıcı yerine beyaz sirke kullanılabilir.

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    bulaşık makinesi deterjan bağırsak
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