Bulaşık makinenizi kötü kokular işgal edebilir! Hızlıca önlem almak için bunları yapmalısınız...

Mutfaktaki en büyük yardımcılarımızdan biri bulaşık makineleri olsa da, onların da bizim desteğimize ihtiyacı var! Kendi kendilerini temizliyormuş gibi görünseler de düzenli şekilde temizlenmeleri gerekiyor. Gerekli özen gösterilmediğinde kireçlenme, kötü koku ve kirli bulaşıklar gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Peki detaylı bulaşık makinesi temizliği için neler yapmalısınız? Gelin, birlikte göz atalım.

İŞE MAKİNE PARÇALARIYLA BAŞLAYIN

Makinenizin içi ve filtresi temiz değilse, bulaşıklarınızın temiz olması da mümkün değil. Bunun için:

İlk olarak makinenin alt rafını çıkarın ve içinde yemek artıkları olup olmadığını kontrol edin.

Kalan artıkları temizleyin.

Ardından filtresini çıkarın. Eğer filtre temizse tekrar temizlemenize gerek yok.

Filtreyi temizlemek için önce sıcak su hazırlayarak filtreyi içine yerleştirin.

Uygun deterjan ve yumuşak fırça yardımıyla filtreyi iyice temizleyin ve yerine yerleştirin.

ŞİMDİ SIRA DERİNLEMESİNE TEMİZLİKTE

Kötü kokuları gidermek ve yüzeyde biriken kirlerden arındırmak için derinlemesine bir temizlik de yapmalısınız.

Eğer varsa makineden bulaşıkları çıkarın ve alt rafını tekrar yerleştirin.

Makinenin üst rafına içi beyaz sirke dolu bir bardak koyun.

Normal Yıkama modunda, içi boş olacak şekilde sirke ile çalıştırın.

Yıkama işlemi bittikten sonra makinenin alt kısmına yaklaşık bir bardak karbonatı eşit şekilde dağıtın.

Yine içi boş olacak şekilde ancak bu sefer en yüksek sıcaklıkta makineyi çalıştırın.

Yıkamanın ardından makinenin ağzını açarak havalandırın ve kurumasını sağlayın.

Son olarak dış yüzeyini makineye zarar vermeyecek çok amaçlı temizleyici ve mikrofiber bez ile silin.

KİREÇLENME İÇİN LİMON TUZUNU DENEYİN

Makinede kireç sorunu varsa yapmanız gereken tek şey limon tuzu ve beyaz sirkeden yardım almak.

İki yemek kaşığı limon tuzunu iki bardak beyaz sirke ile karıştırın.

Limon tuzu iyice eridikten sonra karışımı makinenin içine dökün.

Makineyi boş bir şekilde yüksek sıcaklıkta çalıştırın ve kireçlere elveda deyin.

İşte bulaşık makinesini derinlemesine temizlemek bu kadar kolay. Ancak makinenizden yüksek verim almak istiyorsanız bu temizliği mümkünse ayda bir kere yapmalısınız.

