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Ütü masasının kılıfının altına bu malzemeyi serin! Jilet gibi ütülüyor

Ütü yapmak, ev işlerinin en çok zaman alanlarından biri olabiliyor. Ancak ütü masasının kumaş kılıfının altına yerleştirilen bir parça alüminyum folyo, ısının kumaşa daha etkili ulaşmasına yardımcı olarak ütü süresini kısaltabiliyor. Üstelik bu pratik yöntem için pahalı bir ekipmana ihtiyaç duyulmuyor.

Ütü masasının kılıfının altına bu malzemeyi serin! Jilet gibi ütülüyor
Nilgün Arabacı

Çamaşırları ütülerken kırışıklıkları gidermek için aynı bölgenin üzerinden defalarca geçmek gerekebiliyor. Özellikle çok sayıda kıyafetin ütülenmesi gerektiğinde bu işlem hem zaman alıyor hem de fiziksel olarak yorucu hale geliyor.

El Cronista'da yer alan habere göre, ütü masasının kumaş kılıfının altına yerleştirilen alüminyum folyo, ısının daha verimli kullanılmasına yardımcı olabiliyor. Bunun temelinde ise alüminyumun ısıyı yansıtma özelliği bulunuyor.

Normal şartlarda ütüden gelen ısı kumaşa üst taraftan ulaşıyor. Isının bir bölümü ise kumaştan geçerek ütü masasının dolgu malzemesi tarafından emiliyor. Kılıfın altına yerleştirilen alüminyum folyo, ısının bir kısmını yeniden kumaşa doğru yansıtarak giysinin alt yüzeyinin de ısınmasına katkı sağlıyor.

Böylece kumaşın iki tarafı da ısıdan yararlanabiliyor. Kırışıklıkların daha az ütü geçişiyle açılması mümkün hale gelirken kıyafetleri sürekli ters çevirmeye duyulan ihtiyaç da azalabiliyor.

ÜTÜ MASASININ ALTINA ALÜMİNYUM FOLYO NASIL YERLEŞTİRİLİR?

Bu yöntemi uygulamak için mutfakta kullanılan alüminyum folyo ve mevcut ütü masası kılıfı yeterli oluyor. İşlem sırasında şu adımlar izleniyor:

Ütü masasının kılıfını çıkarın: Öncelikle kumaş kılıfı dikkatlice yerinden alın.

Alüminyum folyoyu yerleştirin: Ütü masasının yüzeyini mümkün olduğunca kaplayacak şekilde bir veya birkaç parça folyo serin.

Parlak yüzeyini yukarı çevirin: Folyonun parlak tarafını yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

Kırışıklıkları düzeltin: Folyo üzerinde katlanma ve büyük kırışıklıklar kalmamasına dikkat edin. Yüzeyin düz olması önem taşıyor.

Kılıfı yeniden takın: Kumaş kılıfı folyonun üzerine yerleştirerek ütü masasını eski haline getirin.

Hazırlık tamamlandıktan sonra kıyafetler her zamanki gibi ütülenebiliyor. Folyonun doğrudan ütüyle veya kıyafetlerle temas etmemesi gerekiyor.

HEM ZAMANDAN HEM ENERJİDEN TASARRUF SAĞLAYABİLİR

Yöntemin en önemli avantajı, aynı kıyafetin üzerinden tekrar tekrar geçme ihtiyacını azaltabilmesi. Özellikle çok sayıda gömlek, pantolon veya çarşaf ütüleyen kişiler için daha pratik bir alternatif sunabiliyor.

Ütüleme işleminin daha kısa sürede tamamlanması, cihazın çalışma süresini de azaltabiliyor. Bu durum elektrik tüketiminin düşmesine katkı sağlayabilir. Ancak sağlanacak tasarruf; ütünün türüne, kullanılan sıcaklık ayarına, kumaşın özelliklerine ve ütüleme süresine göre değişiklik gösterebilir.

Alüminyum folyo yönteminin her kumaşta aynı sonucu vermesi beklenmemeli. Özellikle hassas ve sentetik kumaşlarda giysinin bakım etiketindeki sıcaklık talimatlarına uyulmalı. Folyo doğrudan ütü tabanına veya kıyafete temas ettirilmemeli; ütüleme sonrasında masa yüzeyinin normalden daha sıcak olabileceği unutulmamalı.

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Anahtar Kelimeler:
Ütü
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