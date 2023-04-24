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Bulaşık makinesine asla koymamanız gereken 6 mutfak eşyası

24.04.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulaşık makinesi hayatımızı kolaylaştıran ev aletleri arasında yer alıyor. Hem zaman hem de su tasarrufu yapmamızı sağlayan bulaşık makinelerinin kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Temizlik uzmanları bulaşık makinesine asla konulmaması gereken 6 mutfak eşyasını açıkladı.

Bulaşık makinesine asla koymamanız gereken 6 mutfak eşyası

Günün yorgunluğuyla bulaşık yıkamak oldukça rahatsız edici olabiliyor. Bu sebeple birçok kişi bulaşık makinesi kullanımını artırıyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilecek çok çeşitli mutfak eşyaları bulunsa da bazı eşyaların bulaşık makinesine asla girmemesi gerekiyor.

BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKANMAMASI GEREKEN MUTFAK EŞYALARI

1- TEFLON TAVA VE TENCERELER

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Bildiğiniz üzere teflon tava ve tencereleri canımız kadar çok sevmemizin nedeni yapışmaz yüzeye sahip olması. Pişirilen yiyeceklerin yüzeye yapışmasını ve artıklarını bırakmasını engelleyen teflonlar bu sebeple suyun altında, elle yıkandığında da kolaylıkla temizlenebilme özelliğine sahipler. Ama söz konusu bulaşık makinesi deterjanı ve yüksek basınçlı su olduğunda teflon tava ve tencerelerin hiçbir şansı yok. Yani aslında onları bulaşık makinesine koyarak onlara kötülük yapıyorsunuz.

2-TAHTA EŞYALAR

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Isı tahta malzemeye ciddi zarar veriyor. Bulaşık makinenize tahta bir şeyler koyduğunuz anda o tahtayı kırma, çatlatma, parçalama riskini de göze almış oluyorsunuz. Üstelik bunlara sapı tahta olan eşyalar da dahil. Ve dahası kurulama modunu da açtıysanız bu çatlaklara bakterilerin saklanma çok yüksek.

3- KRİSTAL BARDAKLAR

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Evinizde kristal bardaklarınız varsa onları bulaşık makinenizden uzak tutun. Zira ısıdan dolayı hassas kristal malzeme çatlayabilir ve ayrıca kristalin doğal parlaklığını da öldürebilir. Aynı durum tüm kristal malzemeye sahip eşyalarınız (mesela kül tablaları, vazolar) için geçerli.

4-TERMOS

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Termos bardakların iç ve dış tabakası arasında yer alan hava dolu bölüm, yani içeceğinizin sıcak kalmasını sağlayan bölge, bulaşık makinesinin zarar verebileceği bir yapıya sahip. Yani bulaşık makinesinde yıkadığınız termos bardaklarınızın bir süre sonra içeceklerinizi sıcak tutmamaya başladığını fark edebilirsiniz.

5- PLASTİK DONDURMA VE YOĞURT KAPLARI

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Biten yoğurt kaplarını, dondurma kaplarını, katı yağ kaplarını atmıyor da mutfakta çeşitli yiyecekleri saklamak için kullanıyorsanız çok da mantıklı, çok da ekonomik bir şey yapıyorsunuz.

Ama eğer bu kapları kullandıktan sonra bulaşık makinesinde yıkıyorsanız büyük hata yapıyorsunuz. Zira bulaşık makinesinde plastiklerin erime riski çok büyük. Bir de eriyip diğer tabaklarınıza, çanaklarınıza bulaşırsa çok çok daha kötü.

6- BASKILI EŞYALAR

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Her ne kadar bazı baskıların suya dayanıklı olduğu belirtilse de buna çok güvenmemek lazım. Bu ambalaj baskı makinede basınçlı suyun etkisiyle sökülürse makinenin giderini tıkayabilir ve size çok daha büyük masraflar çıkartabilir. Ya baskıyı tamamen sökerek makineye koyun ya da elinizde yıkayın gitsin.

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