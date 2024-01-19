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    4. Bulaşık makinesine koyacağınız 2 malzeme mucizeler yaratıyor! Bulaşıkları ışıl ışıl yapan yöntem

    Bulaşık makinesine koyacağınız 2 malzeme mucizeler yaratıyor! Bulaşıkları ışıl ışıl yapan yöntem

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    19.01.2024 15:25 | Son Güncelleme:
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    Hayatı büyük oranda kolaylaştıran bulaşık makineleri bazen istenildiği gibi performans göstermeyebiliyor. Eğer bulaşıklarınız makineden sararmış, matlaşmış veya çizilmiş bir şekilde çıkıyorsa bulaşıkları ışıl ışıl yapan bu yöntemi mutlaka denemelisiniz. Üstelik bu yöntem her evde bulunan 2 malzeme ile yapılıyor.

    Bulaşık makinesine koyacağınız 2 malzeme mucizeler yaratıyor! Bulaşıkları ışıl ışıl yapan yöntem

    Zamandan ve enerjiden tasarruf etmemizi sağlayan bulaşık makineleri zaman zaman istenilen sonucu göstermeyebiliyor. Bu noktada devreye bulaşıklarınızı ilk günkü gibi parlatacak 2 malzemeli yöntem devreye giriyor. İşte basit ama etkili bulaşık parlatma yöntemi...

    Bardakların ışıl ışıl bulaşıkların da tertermiz olmasını istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu çok etkili karışım hangi deterjanı kullanıyor olursanız olun deterjanın kalitesini artırır.

    bulaşık2

    Öncelikle bulaşık makinesinin deterjan gözüne her zaman kullandığınız şekilde deterjanı koyun. Daha sonra üzerine 1 çay kaşığı limon tuzu ve yarım çay kaşığı arap sabunu ekleyin ve makineyi çalıştırın.

    bulaşık

    Sonuç ışıl ışıl bardakları... Bu yöntem sayesinde bardaklarda ve bulaşıklarda sarartı olmuyor.

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