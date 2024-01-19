Bulaşık makinesine koyacağınız 2 malzeme mucizeler yaratıyor! Bulaşıkları ışıl ışıl yapan yöntem

Zamandan ve enerjiden tasarruf etmemizi sağlayan bulaşık makineleri zaman zaman istenilen sonucu göstermeyebiliyor. Bu noktada devreye bulaşıklarınızı ilk günkü gibi parlatacak 2 malzemeli yöntem devreye giriyor. İşte basit ama etkili bulaşık parlatma yöntemi...

Bardakların ışıl ışıl bulaşıkların da tertermiz olmasını istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu çok etkili karışım hangi deterjanı kullanıyor olursanız olun deterjanın kalitesini artırır.

Öncelikle bulaşık makinesinin deterjan gözüne her zaman kullandığınız şekilde deterjanı koyun. Daha sonra üzerine 1 çay kaşığı limon tuzu ve yarım çay kaşığı arap sabunu ekleyin ve makineyi çalıştırın.

Sonuç ışıl ışıl bardakları... Bu yöntem sayesinde bardaklarda ve bulaşıklarda sarartı olmuyor.



