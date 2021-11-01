Islak bulaşık kabusu bitiyor! Bulaşıkların makineden ıslak halde çıkmasını önlemenin yolları

Misafirler gelmek üzere! Mezeleriniz, ara sıcaklar, ana yemeğiniz hatta tatlınız bile hazır. Tek yapmanız gereken şık bir sofra kurmak. Pırıl pırıl bir yemek takımı için tam da misafirlerinizin geliş saatine göre zamanlayıp çalıştırdığınız bulaşık makinesini açıyorsunuz ve bir son dakika sürprizi ile karşılaşıyorsunuz: Bulaşıklarınız yıkanmış ama ıslak! Bu talihsiz durumu sizler de yaşıyor ve ne yapacağınızı bilemiyorsanız, içerikte derlediğimiz ayrıntılar tam da size göre.

NEDİR BU BULAŞIKLARIN DERDİ?

Mutfak araç ve gereçlerinin makinaya düzgün yerleştirilmemesi yaşadığınız ıslaklık probleminin nedeni olabilir. Özellikle çukur bulaşıklarınızı ters koymaya ve hava alabilmeleri için bulaşıkların arasında boşluk bırakmaya özen gösterin.

Makinaya yerleştirdiğiniz bazı araç ve gereçler üretildiği madde nedeniyle ne yaparsanız yapın, çok zor kurur ve bu araç gereçler makinedeki diğer bulaşıkların kuruma süresini de uzatabilir.

Bulaşık makinenizi açmadan önce deterjan haricindeki gerekli yan ürünleri kullanmamanız bulaşıklarınızın ıslak kalmasına neden olabilir.

Farklı materyallerden üretilen mutfak malzemelerinin yıkama sonrası kuruması için gereken sıcaklık dereceleri de farklıdır. Hepsinin kuruması için gereken ısıyı verecek yıkama programını seçmeyi gözden kaçırıyor olabilirsiniz.

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