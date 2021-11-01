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Islak bulaşık kabusu bitiyor! Bulaşıkların makineden ıslak halde çıkmasını önlemenin yolları

01.11.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurutma problemi yüzünden bulaşık makinenizi geceden çalıştırdığınız halde sabah makinenizin kapağını açınca ıslak bulaşıklarla mı karşılaşıyorsunuz? Bulaşık makinenizde teknik veya mekanik bir problem olmadığı halde neden içindeki mutfak gereçleri tamamen kurumuyor? Bu durumu çözmenin basit yöntemleri neler? Tüm bu soruların cevabını merak ediyorsanız, bu içeriği kaçırmayın deriz.

Islak bulaşık kabusu bitiyor! Bulaşıkların makineden ıslak halde çıkmasını önlemenin yolları

Misafirler gelmek üzere! Mezeleriniz, ara sıcaklar, ana yemeğiniz hatta tatlınız bile hazır. Tek yapmanız gereken şık bir sofra kurmak. Pırıl pırıl bir yemek takımı için tam da misafirlerinizin geliş saatine göre zamanlayıp çalıştırdığınız bulaşık makinesini açıyorsunuz ve bir son dakika sürprizi ile karşılaşıyorsunuz: Bulaşıklarınız yıkanmış ama ıslak! Bu talihsiz durumu sizler de yaşıyor ve ne yapacağınızı bilemiyorsanız, içerikte derlediğimiz ayrıntılar tam da size göre.

NEDİR BU BULAŞIKLARIN DERDİ?

  • Mutfak araç ve gereçlerinin makinaya düzgün yerleştirilmemesi yaşadığınız ıslaklık probleminin nedeni olabilir. Özellikle çukur bulaşıklarınızı ters koymaya ve hava alabilmeleri için bulaşıkların arasında boşluk bırakmaya özen gösterin.

  • Makinaya yerleştirdiğiniz bazı araç ve gereçler üretildiği madde nedeniyle ne yaparsanız yapın, çok zor kurur ve bu araç gereçler makinedeki diğer bulaşıkların kuruma süresini de uzatabilir.

  • Bulaşık makinenizi açmadan önce deterjan haricindeki gerekli yan ürünleri kullanmamanız bulaşıklarınızın ıslak kalmasına neden olabilir.

  • Farklı materyallerden üretilen mutfak malzemelerinin yıkama sonrası kuruması için gereken sıcaklık dereceleri de farklıdır. Hepsinin kuruması için gereken ısıyı verecek yıkama programını seçmeyi gözden kaçırıyor olabilirsiniz.

BU YÖNTEMLERİ DENEMEDEN TEKNİK SERVİSE BAŞVURMAYIN DERİZ

  • Bulaşıklarınız üzerinde kalan damla lekelerinin nedeni de bulaşıklarınızın üzerindeki damlaların gereken hızda kurumaması. Bu durumu çözen parlatıcılar, ıslaklık problemini de bir ölçüde çözer çünkü parlatıcılar bulaşıklarınızla damlalar su arasında bir katman yaratarak damlaların yüzeye tutunamamasını sağlar.

  • Plastik araç gereçlerin üzerindeki damlaların kuruması çok zor. Bu nedenle bu malzemeleri makinenize koymamanızı öneriyoruz. Bu araç gereçlerin yüzeyindeki damlalar kayarak kurumuş bulaşıkları da yeniden ıslatabilir.

  • Yüksek sıcaklıkta su kullanan programlarda buharlaşma hızlı olduğu için bulaşıklarınız daha hızlı kurur. Tencere ve tavalar için önerilen programları bu amaçla kullanabilirsiniz.

  • Yıkama biter bitmez bulaşık makinenizin kapağını hafifçe açarsanız içerideki sıkışan sıcak hava dışarı çıkar. Böylece bulaşıklarınız daha hızlı kurur.
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