Islak bulaşık kabusu bitiyor! Bulaşıkların makineden ıslak halde çıkmasını önlemenin yolları

Misafirler gelmek üzere! Mezeleriniz, ara sıcaklar, ana yemeğiniz hatta tatlınız bile hazır. Tek yapmanız gereken şık bir sofra kurmak. Pırıl pırıl bir yemek takımı için tam da misafirlerinizin geliş saatine göre zamanlayıp çalıştırdığınız bulaşık makinesini açıyorsunuz ve bir son dakika sürprizi ile karşılaşıyorsunuz: Bulaşıklarınız yıkanmış ama ıslak! Bu talihsiz durumu sizler de yaşıyor ve ne yapacağınızı bilemiyorsanız, içerikte derlediğimiz ayrıntılar tam da size göre.
Mutfak araç ve gereçlerinin makinaya düzgün yerleştirilmemesi yaşadığınız ıslaklık probleminin nedeni olabilir. Özellikle çukur bulaşıklarınızı ters koymaya ve hava alabilmeleri için bulaşıkların arasında boşluk bırakmaya özen gösterin.
Makinaya yerleştirdiğiniz bazı araç ve gereçler üretildiği madde nedeniyle ne yaparsanız yapın, çok zor kurur ve bu araç gereçler makinedeki diğer bulaşıkların kuruma süresini de uzatabilir.
Bulaşık makinenizi açmadan önce deterjan haricindeki gerekli yan ürünleri kullanmamanız bulaşıklarınızın ıslak kalmasına neden olabilir.
Bulaşıklarınız üzerinde kalan damla lekelerinin nedeni de bulaşıklarınızın üzerindeki damlaların gereken hızda kurumaması. Bu durumu çözen parlatıcılar, ıslaklık problemini de bir ölçüde çözer çünkü parlatıcılar bulaşıklarınızla damlalar su arasında bir katman yaratarak damlaların yüzeye tutunamamasını sağlar.
Plastik araç gereçlerin üzerindeki damlaların kuruması çok zor. Bu nedenle bu malzemeleri makinenize koymamanızı öneriyoruz. Bu araç gereçlerin yüzeyindeki damlalar kayarak kurumuş bulaşıkları da yeniden ıslatabilir.
Yüksek sıcaklıkta su kullanan programlarda buharlaşma hızlı olduğu için bulaşıklarınız daha hızlı kurur. Tencere ve tavalar için önerilen programları bu amaçla kullanabilirsiniz.
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